Российские туристы остаются в Индонезии на самые длительные сроки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье вечером на сайте Katadata.

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Так, среднестатистический иностранец, покинувший Индонезию в июле 2023 года, провел там 8,24 дня. Туристы из РФ в среднем пребывают в республике дольше всех, 46 дней. При этом минимальный показатель - у путешественников из Гонконга, которые проводят в Индонезии примерно 2,12 дня, приводит Katadata данные Центрального статистического бюро.