Бархатный сезон в России 2023. Самые популярные курортные направления

В сентябре начинается бархатный сезон в России — время, когда на курортах становится прохладнее и погода оказывается очень комфортной, число туристов уменьшается в разы, а цены на проживание в отелях идут вниз. При этом морская вода не успевает остыть, что делает купание особенно приятным. Подробности о том, почему бархатный сезон — это прекрасное время для отдыха, читайте в материале «Ленты.ру».

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Когда начинается и заканчивается бархатный сезон?

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Бархатный сезон в России — это время для отдыха, которое начинается в сентябре и заканчивается во второй половине октября. Как отмечает в беседе с «Лентой.ру» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, этот период считается одним из самых благоприятных для отдыха на море, особенно в субтропическом и средиземноморском климате.

Бархатный сезон в России характерен тем, что становится прохладнее по сравнению с июлем, но при этом погода сохраняется довольно теплой даже по ночам. Морская вода также не успевает остыть и сохраняет очень комфортную для купания температуру, — Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий.

По словам эксперта, один из самых важных моментов, который отличает бархатный сезон на юге России, — это снижение турпортока. Традиционное время для отдыха все-таки лето: поэтому достоинством отдыха в бархатный сезон является спокойствие полупустых пляжей. Елена Шелехова также подчеркнула, что еще одна причина, для того чтобы провести время в отпуске в период бархатного сезона, — это демократичность ценовой политики.

Цены на проживание в отелях и билеты на популярные направления для пляжного отдыха идут вниз по сравнению с пиковым летним сезоном. Эта особенность отдыха в бархатный сезон делает его более доступным для путешествий. Зачастую расценки падают и в ресторанах, кафе, а также на рынках в туристических локациях.

Какие направления популярны в бархатный сезон?

Бархатный сезон на юге России отличает комфортная погода. Во многих регионах, которые туристы чаще всего выбирают для пляжного отдыха, летом бывает слишком жарко. А вот к сентябрю становится прохладнее.

В Краснодарском крае на популярных курортах — Красная Поляна, Сочи, Анапа — в бархатный сезон погода остается теплой. Температура воздуха варьируется от 23 до 30 градусов, а морская вода прогревается до 22-24 градусов, — Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий.

Причем бархатный сезон отлично подходит не только для пляжного отдыха: туристам также стоит посетить достопримечательности городов. Сделать это можно самостоятельно или с группой в рамках экскурсионных программ.

Генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов в разговоре с «Лентой.ру» отмечает, что бархатный сезон российские туристы традиционно проводят на море и в горах. Одним из самых популярных направлений являются маршруты к минеральным источникам.

Однако в это время стоит посетить и другие туристические города, в том числе жемчужины Золотого кольца

По словам эксперта, в Поволжье и в Подмосковье бархатный сезон также начинается в сентябре. Дни остаются теплыми, но ночи становятся прохладнее. Это время считается одним самых комфортным для пеших прогулок и посещения исторических достопримечательностей.

Что касается бархатного сезона на Байкале, то он начинается в августе. Там туристы могут комфортно провести время, поскольку температура воздуха держится на уровне 17-20 градусов, а вода в озере прогревается до 16 градусов.

Бархатный сезон на Алтае начинается во второй половине августа и продолжается до сентября. В это время температура воздуха снижается до комфортных 15-20 градусов, и вокруг становится меньше насекомых — в отличие от летнего курортного сезона.

Среди других популярных туристических направлений в России в бархатный сезон также можно выделить Дагестан, Калининград, Санкт-Петербург, Сахалин и Казань, — Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий.

Какие активности популярны в бархатный сезон?

По словам управляющего партнера и основателя агентства авторских путешествий и мероприятий «Премьер Туризм» Камилы Велибековой, осенью бархатный сезон на юге России — это прекрасное время для самых разных активностей. До конца сентября и во второй половине октября в Краснодарском крае и на других популярных туристических направлениях проходят различные фестивали и культурные мероприятия.

Бархатный сезон — это прекрасная возможность разнообразить отдых и обогатить жизнь новыми впечатлениями Камила Велибекова

До конца сентября и во второй половине октября, когда солнце уже не так активно, но еще тепло, многие путешественники, помимо отдыха на море, знакомятся с достопримечательностями — посещают Олимпийский парк в Сочи, и наслаждаются экскурсионными программами в других регионах.

По словам Камилы Велибековой, рассматривая сентябрь-октябрь как продолжение курортного сезона, туристы часто отправляются в гастрономические и винные путешествия. Особенного много вариантов для такого отдыха в Краснодарском крае. Там можно провести время на виноградниках, изучить винную культуру, процессы производства этого напитка, и конечно, посетить дегустации.

Кроме того, осень — это идеальное время для активного отдыха: велосипедных прогулок, походов, рыбалки и каякинга, отметила эксперт.

Сколько стоит отдых в течение бархатного сезона в 2023 году?

Юрий Кузнецов отметил, что цены на посуточную аренду жилья в сентябре уже на 20 процентов ниже, чем в августе. Данные эксперт приводит в целом по России.

3 700 рублей в сутки составляет средняя цена на аренду жилья в течение бархатного сезона

По словам Кузнецова, наибольшее число бронирований на бархатный сезон — в Москве, Санкт-Петербурге Казани и Калининграде. Также традиционной популярностью в это время пользуется отдых в Сочи с его многочисленными достопримечательностями, включая Олимпийский парк.

Большим спросом пользуются и курорты Кавказских Минеральных Вод. Что касается морских курортов, лидируют Зеленоградск и Светлогорск в Калининградской области, а также Адлер, Геленджик, Сириус и Анапа в Краснодарском крае, — Юрий Кузнецов, гендиректор сервиса онлайн-бронирования жилья.

Эксперт отмечает, что дороже всего посуточная аренда в Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, Казани — в среднем 4000-5000 рублей за сутки. Самые низкие ставки — в Йошкар-Оле, Перми и Воронеже.

Что касается курортов, можно найти недорогие варианты в Железноводске, Ессентуках, Горячем Ключе, Ейске, Витязево и Лоо. Арендовать жилье здесь можно за 2500-3000 рублей в сутки.