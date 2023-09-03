Россиянка побывала в Новой Зеландии и назвала местную еду «шлаком»

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и была неприятно удивлена качеством местной еды, которую назвала «шлаком». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен» .

«Я постоянно помню, что фастфуд из вот таких кафе является просто шлаком. А ведь люди с местной высокой зарплатой могут позволить себе отменные продукты высокого качества. Их стоит лишь приготовить дома, но, увы, местным такое занятие неугодно, они предпочитают вкусно покушать в кафешке», — удивилась россиянка.

Путешественница рассказала, что жители Новой Зеландии привыкли есть на завтрак круассаны, слоеные булочки и сдобные пончики с очень жирными начинками и все это запивать кофе с сахаром. На обед они выбирают жареную картошку, рыбу в кляре, бургеры и салаты с жирной заправкой. После рабочего дня, по ее словам, новозеландцы идут в кафе быстрого питания.