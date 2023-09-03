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Австралийка раскрыла правду об европейских курортах: «Люди не знают, что такое дезодорант»

Австралийка Изабелла Хайфилд съездила в приморский город Амальфи в Италии и рассказала, какие особенности местных жителей вызвали у нее ужас.

Туристка раскрыла правду об европейских курортах: «Люди не знают, что такое дезодорант»
© Unsplash

«Я думаю, что люди там в целом не знают, что такое дезодорант. Если вас не затошнит от автобусов, вас будет тошнить от запаха людей», – рассказала туристка.

Ей предстояло добраться до побережье Амальфи. Дорогу она решила преодолеть на общественном транспорте. Внутри автобуса ее затошнило.

Осталась недовольна девушка и местной едой. Как выяснилось, тарелка пасты обошлась ей в 36 евро. Она сообщила, что еда в Амальфи «средняя» и дорогая по сравнению с другими регионами Италии, пишет «Лента.ру».

«Это чертова мука и вода!» – раскритиковала кухню Изабелла.

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