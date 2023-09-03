«Будет тошнить от запаха людей». Туристка — о курорте в Италии

Австралийская туристка побывала на побережье Амальфи (Италия) и пожаловалась на тошнотворный запах людей на европейском курорте. Своими впечатлениями она поделилась в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

В пятиминутном ролике, который посмотрели более 70 тысяч человек, путешественница по имени Изабелла Хайфилд рассказала, что до курорта было неудобно добираться, на дорогах все постоянно сигналили, а общественный транспорт двигался со скоростью около ста километров в час, кружась на поворотах. Кроме того, дорогу в автобусе она назвала «самым ужасающим опытом за всю поездку».