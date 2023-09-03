Лучшие страны для отдыха в начале осени

Если перенести каникулы с июля и августа на сентябрь, то в награду можно получить теплое чистое море, полупустые пляжи и городские достопримечательности, более дешевые авиабилеты и менее загруженные аэропорты.

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Кроме того, это отличный способ избежать летнего зноя — на севере и юге Европы в начале сентября все еще тепло, но пиковых температур уже не будет.

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«Лента.ру» рассказывает, куда поехать в сентябре 2023 года, чтобы успеть искупаться в море и получить дозу витамина D, которая поможет пережить зиму.

Греция

Додеканес

Стоимость: от 20 тысяч рублей на неделю за двоих в трехзвездочном отеле без учета перелета, по данным Onlinetours.

Погода: 21-28 градусов по Цельсию.

Есть ли туры из России: да, с пересадкой.

Lenta.ru

Южные Спорады, или Додеканес, — живописный архипелаг в юго-восточной части Эгейского моря. Он принадлежит Греции, хоть и расположен в нескольких километрах от берегов Турции. Сентябрь — идеальный месяц для путешествий по греческим островам: температура воздуха здесь немного ниже пиковой и подходит как для неспешных прогулок по историческим и культурным достопримечательностям внутри различных групп архипелага, так и для ленивого отдыха у моря.

Лучшие пляжи находятся на островах Тилос и Липси, на острове Патмос расположен старинный монастырь Иоанна Богослова, построенный в XI веке, Калимнос — лучшее место для дайвинга и скалолазания среди пещер, расщелин и отвесных скал, а на таинственном острове-вулкане Нисирос можно увидеть настоящую кальдеру — кратер, извергающий дым и запах серы.

Любителям цивилизации подойдут Родос и Кос — наряду с древними достопримечательностями, такими как руины древнего города Камейрос, Родосский замок и храм бога медицины Асклепион, здесь расположены лучшие отели, бары и рестораны. А тем, кто хочет увидеть настоящую греческую жизнь и культуру без блеска туристической инфраструктуры, стоит посетить острова Агатониси, Касос и Арки.

Санторини

Стоимость: от 50 тысяч рублей на неделю за двоих в двухзвездочном отеле без учета перелета, по данным Ostrovok.ru.

Погода: 20-26 градусов по Цельсию.

Есть ли туры из России: нет.

Лучший месяц на греческом острове Санторини — сентябрь. Кипящая, жаркая летняя суета закончилась, море теплое и кристально чистое, небо голубое, а вечера в городах, расположенных на склонах холмов, становятся прохладнее. Сентябрьские закаты окрашивают город Ия в золото, а глубокая синева вулканической впадины кажется еще более яркой в эти дни конца лета. Кстати, в городе Ия, в бывшем особняке XIX века, расположен Музей мореходства, где почти каждый экспонат — настоящая часть древнего корабля.

Корфу

Стоимость: от 25 тысяч рублей на неделю за двоих в трехзвездочном отеле без учета перелета, по данным Onlinetours.

Погода: 17-28 градусов по Цельсию.

Есть ли туры из России: да, с пересадкой.

Греция в сентябре прекрасна, и остров Корфу — не исключение. Он входит в архипелаг Ионических островов, его омывают воды двух морей — Ионического с восточной и южной сторон и Адриатического с западной и северной. Самым приятным временем для посещения Корфу считается межсезонье — в сентябре еще можно наслаждаться утренним купанием в теплом море и прогулками в тени зеленых дубов и оливковых деревьев.

Архитектура Корфу очень разнообразна, как и его рельеф. Туристов привлекают как горы и холмы, так и равнины острова.

Самый популярный курорт острова — рыбацкий поселок Касьопи. Здесь можно попробовать блюда местной кухни из свежепойманной рыбы и выпить бокал уникального греческого белого вина — рецины.

Уникальность рецины состоит в том, что на стадии брожения в нее добавляют смолу алеппской сосны.

Для отдыха с маленькими детьми идеально подойдет пляж Айос-Гордиос — море здесь тихое и спокойное, вход в воду пологий, а сам пляж оборудован всем необходимым для семейного отдыха: душевыми кабинками, раздевалками, зонтами и лежаками, магазинами и тавернами.

Испания

Барселона

Стоимость: от 92 тысяч рублей на неделю за двоих в трехзвездочном отеле без учета перелета, по данным Onlinetours.

Погода: 20-26 градусов по Цельсию.

Есть ли туры из России: да, с пересадкой.

Барселона — одно из немногих мест в Европе, где в сентябре можно совместить пляжный отдых с культурной программой. Количество туристов меньше, чем в июле и августе, особенно к концу месяца, а вот температура воздуха и воды вполне комфортная как для осмотра архитектурных сокровищ города, так и для пляжного отдыха.

На сентябрь в Барселоне выпадает два крупных события, застать которые большая удача. Национальный день Каталонии отмечается ежегодно 11 сентября. В этот день вся Барселона окрашивается в красно-оранжевые цвета эстелады — флага каталонских земель. Кто-то вывешивает флаг на свой балкон, кто-то надевает одежду этих цветов, кто-то гуляет по улицам, завернувшись в эстеладу, как в одеяло. В День Каталонии в городе проходят парады и концерты. Музеи, банки и большинство магазинов в этот день не работают, зато муниципальные и правительственные учреждения, такие как парламент и Дворец Женералитата, — открыты для всех желающих.

Второе важное событие сентября в Барселоне — фестиваль Ла Мерсе (а Fiestas de la Mercè ), посвященный покровительнице города, Богоматери Милосердия. Фестиваль идет около пяти дней, в это время на улицах Барселоны можно увидеть карнавалы, театральные представления и концерты с участием сотен артистов, знаменитые каталонские башни из людей, захватывающие «огненные бега», массовый танец сардана, шествие гигантов — огромных фигур королей, дворян и святых.

Канарские острова

Стоимость: от 24 тысяч рублей на неделю за двоих в трехзвездочном отеле без учета перелета, по данным Onlinetours.

Погода: 21-27 градусов по Цельсию.

Есть ли туры из России: нет.

Lenta.ru

Канары — еще один правильный ответ на вопрос «где отдохнуть в сентябре?». Этот испанский архипелаг, состоящий из семи крупных обитаемых островов вулканического происхождения, расположен в Атлантическом океане, в 100 километрах от северо-западного побережья Африки.

Самый популярный остров Канарского архипелага — Тенерифе. В центре острова находится самая высокая точка не только Канарских островов, но и всей Испании — вулкан Тейде.

До его вершины можно добраться по канатной дороге, расположенной в одноименном Национальном парке. Кроме того, на Тенерифе можно поплавать в природном вулканическом бассейне, заняться хайкингом, сходить в трек к молодому вулкану Чиньеро и позагорать на пляжах с черным вулканическим песком. Канарские острова — это идеальный баланс непревзойденного сервиса и завораживающей природы.

Ибица

Стоимость: от 94 тысяч рублей на неделю за двоих в двухзвездочном отеле без учета перелета, по данным Ostrovok.ru.

Погода: 19-27 градусов по Цельсию.

Есть ли туры из России: нет.

Ибица — остров с тихими песчаными бухтами, кристально чистой бирюзовой водой, зарослями средиземноморской сосны и оливы и многочисленными культурными памятниками.

С наступлением сентября Ибица вздыхает с облегчением — сумасшедшие пляжные вечеринки подходят к концу и свободолюбивые тусовщики покидают остров. При этом температура воздуха все еще летняя — до 27 градусов днем и до 19 градусов ночью, а отели и виллы становятся значительно доступнее в цене. Ибица знаменита не только своими шумными вечеринками, но и уникальной природой.

Большая часть архитектурных объектов острова внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Италия

Сицилия

Стоимость: от 62 тысяч рублей на неделю за двоих в трехзвездочном отеле без учета перелета, по данным Onlinetours.

Погода: 19-31 градус по Цельсию.

Есть ли туры из России: да, с пересадкой.

Lenta.ru

Сицилия — самый большой остров в Средиземном море. Одна из главных его достопримечательностей, поражающая воображение, — вулкан Этна, расположенный на восточном побережье. Этот вулкан — один из самых высоких действующих вулканов во всей Европе.

В сентябре на диких и красивых пляжах Сицилии уже немноголюдно, хотя температура Средиземного моря еще позволяет нежиться на волнах — вода в море прогревается до 26-28 градусов.

Ближе к концу месяца здесь уже достаточно прохладно для того, чтобы исследовать культурное наследие Сицилии — готические замки, греческие храмы, византийские дворцы, лабиринты улиц очаровательных городов в стиле барокко.

Столица региона, город Палермо, особенно богата на исторические памятники. Здесь сохранился королевский дворец IX века — Палаццо Норманни, а в кафедральном соборе XII века хранятся королевские гробницы. Знаменитая Палатинская капелла с византийскими мозаиками также находится в Палермо.

Венеция

Стоимость: от 57 тысяч рублей на неделю за двоих в трехзвездочном отеле без учета перелета, по данным Ostrovok.ru.

Погода: 15-24 градуса по Цельсию.

Есть ли туры из России: да, с пересадкой.

Город на воде — прекрасный выбор для нетривиального отдыха в сентябре. Во-первых, в первой половине месяца в Венеции бархатный сезон, температура воздуха днем держится от 25 до 29 градусов тепла, а во-вторых, в это время года в столице каналов определенно есть на что посмотреть.

Помимо стандартной венецианской программы — посещения площади Сан-Марко, дворца Дожей и острова Бурано, — в первое воскресенье сентября в Венеции можно увидеть весьма необычное зрелище — Историческую регату, во время которой привычные черные гондолы заменяют красочной флотилией.

Этот грандиозный праздник состоит из двух частей. Первая — парад старинных и современных лодок, во время которого можно наблюдать за проплывающими по Гранд-каналу расписанными золотом венецианскими галерами с гребцами в исторических костюмах эпохи Возрождения. Вторая часть — спортивные соревнования на маломерных гребных судах. Гонки начинаются у залива Сан-Марко, откуда гребцы двигаются к финишу, который находится у лодочного вокзала Санта-Лючия.

Еще одно знаковое событие, проходящее в Венеции в сентябре, — известный на весь мир Венецианский международный кинофестиваль.

Старейший в мире фестиваль кино был основан в 1932 году и проходит ежегодно на острове Лидо. Это мероприятие притягивает в город множество мировых звезд, которые приезжают посоревноваться за главный приз фестиваля — «Золотого льва».

Турция

Главное удобство Турции состоит в том, что подобрать и забронировать тур туда можно практически в любом агрегаторе — в эту страну летают прямые рейсы из России, в то время как на другие курорты придется добираться с пересадками.

Каппадокия

Стоимость: от 170 тысяч рублей на неделю за двоих в однозвездочном отеле с учетом перелета, по данным Travelata.

Погода: 15-25 градусов по Цельсию.

Есть ли туры из России: да, с пересадкой.

Каппадокия — историческая область в центральной части Турции. В сентябре здесь еще продолжается лето и совсем не бывает дождей, в отличие от весеннего периода, поэтому осень — самое подходящее время, чтобы посмотреть этот уникальный турецкий регион.

Каппадокия известна в первую очередь воздушными шарами, которые здесь летают круглый год.

Зимой полет на шаре могут перенести на другой день из-за ветра, а вот в сентябре туристы наслаждаются прекрасным видом сверху, не боясь отмены планов.

Кроме того, Каппадокия славится своими подземными городами, жилищами бронзового века, которые создавались еще пещерными людьми, скальными шпилями, известными как «сказочные дымоходы», и высеченными в скалах церквями.

Еще одна достопримечательность этой части страны — вино, которое как раз созревает осенью. Каппадокия считается винным регионом, здесь можно посетить экскурсию по виноградникам и, если повезет, застать сбор урожая.

Каш

Стоимость: от 109 тысяч рублей на неделю за двоих в трехзвездочном отеле с учетом перелета, по данным Onlinetours.

Погода: 20-30 градусов по Цельсию.

Есть ли туры из России: да, с прямыми перелетами.

Lenta.ru

Каш — крошечный уютный городок в Турции, куда еще не успел добраться массовый туризм. Здесь не найти отелей all inclusive, шумных ночных вечеринок и толп туристов — этот город подарит настоящее ощущение покоя и уединения во время отдыха на море. Температура воздуха в сентябре еще летняя, может доходить даже до 30 градусов жары, море тоже остается теплым до самого октября.

Всего в 20 километрах от Каша находится живописный пляж Капуташ, спрятанный между двумя скалами.

Время здесь как будто остановилось — в городе сохранились руины древнего храма и несколько гробниц, гавань с лодками, мощеные улицы и старые каменные дома, повсеместно украшенными бугенвиллией — вечнозеленым растением с красивыми розовыми и красными цветами. Одна из интересных достопримечательностей города — заброшенный отель с аквапарком, откуда открывается вид на море.

Каш — идеальное место для тех, кто хочет увидеть настоящую аутентичную Турцию вместо раскрученных дорогостоящих курортов. Цены на отдых здесь ниже, чем в Белеке, Мармарисе или Бодруме, при этом в городе есть отели крупных мировых сетей.

Для комфортного отдыха в Каше лучше взять автомобиль в аренду или полагаться на услуги такси, потому что автобусное сообщение здесь не развито. Вся остальная инфраструктура на высоком уровне — на каждом шагу уютные бары и рестораны, рынки, пляжные клубы и отели для романтического отдыха с прямым доступом к морю.

Мадейра

Стоимость: от 99 тысяч рублей на неделю за двоих в трехзвездочном отеле без учета перелета, по данным Ostrovok.ru.

Погода: 22-28 градусов по Цельсию.

Есть ли туры из России: да, с пересадкой.

Мадейра — остров вулканического происхождения, расположенный в Португалии у побережья Марокко, который часто называют «европейскими Гавайями». У этого есть несколько причин: теплый субтропический климат, густые реликтовые леса, свежие бананы, папайя и манго на местных рынках. Ключевые отличия Мадейры от Гавайских островов — галечные пляжи вместо песчаных и гораздо более приятный ценник.

Первая половина сентября — лучшее время для посещения этих мест. Туристический сезон уже снизился, а температура воды и воздуха еще нет.

Лучшее место для отдыха на Мадейре — ее столица, город Фуншал. Отсюда легко можно добраться в любую точку острова, полюбоваться вершинами многочисленных скал и, конечно, попробовать мадеру — местное крепленое вино

Передвигаться по острову лучше всего на машине, причем компактной, потому что улицы здесь довольно узкие. Взять автомобиль в прокат на Мадейре не составит большого труда. Однако если аренда машины в планы не входит, во многие места здесь можно добраться во время тура в небольшой группе.

Пешие прогулки — идеальный способ изучить остров. На Мадейре есть множество вариантов прогулок для людей любого уровня подготовки, главное — вооружиться трекинговыми ботинками, так как в лесу может быть скользко и грязно.

Маршрут Vereda dos Balcões (Вереда-душ-Балкоеш) считается одним из самых легких — пологая пешеходная тропа длиной всего 1,5 километра ведет к смотровой площадке с прекрасным видом. Эта тропа находится внутри большого природного парка под названием «Рибейро Фрио», что в переводе с португальского означает «холодный ручей». Парк расположен внутри густых зеленых лесов, растущих прямо на горных склонах. В ясный день отсюда открывается живописный вид на море. Однако важно знать, что эта область сильно подвержена туманам и облачности, поэтому прежде, чем планировать поездку сюда, лучше проверить видимость через веб-камеры.

Будучи на Мадейре, можно соприкоснуться с историей, доехав до Сантаны — небольшого городка на северо-востоке, где сохранились традиционные дома XVI века. Мадейра была захвачена португальскими моряками в начале 1400-х годов и в то время, предположительно, была необитаема. Считается, что некоторые из первых жителей построили там небольшие треугольные дома из камня с соломенными крышами — их-то и можно увидеть в Сантане. В некоторые из этих домов даже можно зайти, например в туристический офис и небольшой цветочный магазин. Кстати, прогулка по этому уникальному месту совершенно бесплатная.

Мадагаскар

Стоимость: от 126 тысяч рублей на неделю за двоих в четырехзвездочном отеле без учета перелета, по данным Ostrovok.ru.

Погода: 15-25 градусов по Цельсию.

Есть ли туры из России: нет.

Сентябрь на Мадагаскаре считается весной, так что температура здесь начинает постепенно повышаться. Вечерами на западном побережье и в горах еще прохладно, но на северо-западном и северном побережье средняя дневная температура составляет 25 градусов. На юге и юго-западе погода еще теплее, а самая приятная новость в том, что сезон дождей наступает только в октябре.

Почему стоит поехать на Мадагаскар именно в сентябре? Все просто — это время считается наиболее подходящим для наблюдения за богатыми флорой и фауной острова. Лучшие места для этого — заповедники, такие как Беренти и Киринди.

В сентябре здесь рождаются детеныши лемуров. Самки вынашивают своих малышей все лето, а в период между концом августа и началом октября они появляются на свет.

Посещение мадагаскарских заповедников в начале осени — отличная возможность увидеть, как матери-лемуры качаются среди деревьев вместе со своими детенышами.