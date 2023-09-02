На Бали танцевавшую голышом россиянку после лечения ждет депортация

Иммиграционные власти Бали в конце лета отчитались о рекордном количестве депортированных с острова иностранцев – 213 человек с начала года. Более четверти из них – граждане России, сообщило издание The Bali Sun.

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В обнародованном перед журналистами списке названы гости из 45 стран. Возглавляют список россияне: 59 наших соотечественников нарушили различные законы Индонезии. Следом идут США – 14 туристов, Великобритания – 13, Австралия – 12 человек.

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По оценке руководителя регионального отделения Министерства юстиции и прав человека Ангиата Напитупулу – это огромный рост по сравнению с предыдущим годом. Тогда за 12 месяцев из страны выдворили всего 188 иностранцев. Причем многие депортации были основаны на просрочке виз из-за пандемии и международных карантинов.

Среди претензий к туристам – нарушение визового режима, незаконная трудовая деятельность. Целая серия скандалов была связана с неуважением к священным местам, среди которых храмы, деревья и горы, а также с публичной демонстрацией наготы.

В частности, власти продолжают расследование поведения 27-летней российской туристки, известной под инициалами АР. Она появилась в магазине недалеко от курорта Улувату без одежды и вела себя агрессивно. По словам сотрудников, женщина закатывала истерику и танцевала без видимой причины. От испуга делавшие покупки посетители сразу же выбежали наружу.

Согласно отчету полиции Бадунга, патрулю удалось вывести бушевавшую иностранку из магазина. Правоохранители надели на женщину халат, а затем и наручники. Такая мера понадобилась из опасения, что она «совершит акт вандализма», а также продолжит сопротивление стражам правопорядка.

Россиянку доставили в больницу в Денпасаре для психиатрической экспертизы. В полиции высказали предположение, что женщина испытывает депрессию. После оказания медицинской помощи ее судьбой займется иммиграционная служба.

Балийские власти также сообщили, что разыскивают иностранца за умышленное повреждение нескольких автомобилей. В качестве доказательства приведено вирусное видео, на котором мужчина с доской для сёрфинга якобы царапает их чем-то острым. А когда к нему подошел недовольный автовладелец, сёрфер уклонился от встречи.

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