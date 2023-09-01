Туристов в Стамбуле просят не разгоняться

Власти Стамбула ограничили скорость электросамокатов в пяти туристических районах. Ее снизили почти в 2 раза. Теперь в Кадыкее, Шишли, Бешикташе, Бейоглу и Фатихе нельзя разогнаться быстрее 12,5 км/ч.

Транспортно-координационный центр ввел эти правила для безопасности туристов. Плотность движения гостей, осматривающих достопримечательности, высока. Снующие между ними электросамокаты несут большие риски.

Многие города в последнее время выступают за ограничения движения этого двухколесного транспорта, набравшего популярность. Так на этой неделе Париж стал первым городом, полностью отказавшимся от электросамокатов – их аренда под запретом с 1 сентября.