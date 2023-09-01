Запрет на прокат электросамокатов начал действовать в Париже

В Париже с 1 сентября невозможно взять напрокат электросамокаты. Онлайн-приложение не работает, а транспортные средства отправлены на ремонт, передает «МИР 24».После прокатчики вывезут оборудование в другие города Франции, в Германию, Польшу, Великобританию и Израиль.

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Решение убрать с улиц Парижа арендованные электросамокаты принималось путем голосования. Учли мнение более 100 тысяч жителей. Практически все поддержали запрет. В прошлом году в Париже от двухколесного транспорта пострадали более 450 человек.

Новые правила введены и в Стамбуле. В центральных районах города ограничили скорость до 12,5 километра в час. Ранее запретили управлять электросамокатами тем, кому нет 15 лет, ездить по тротуарам и провозить в общественном транспорте.