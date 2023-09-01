Turkish Airlines снова за старое: туристы прилетели в Казань без багажа

У Turkish Airlines на этой неделе возникли сложности с доставкой багажа на рейсах в Россию. О проблеме в редакцию TourDom.ru сообщили туристы, прилетевшие бортом турецкой авиакомпании в Казань: «30 августа самолет прибыл из Стамбула практически без багажа. Со всего рейса – только пара сумок. Все пассажиры до 2 ночи писали заявление о розыске пропавшего багажа. Сегодня 1 сентября – багажа до сих пор нет».

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С такими проблемами у Turkish Airlines нередко сталкивались пассажиры, прилетающие из Антальи в столичный Домодедово. Регионам везло в этом плане больше. Да и рейс ТК 429, в отличие от предыдущих случаев, является регулярным, а не чартерным.

«Ситуация очень неприятная, конечно. Всегда интересно, что в таком случае было в багажном отсеке вместо чемоданов туристов. Ну не пустым же летел этот Airbus A320», – считают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».