Почему сентябрь — идеальное время для поездки в Турцию

Сентябрь — высокий сезон в Турции, но после сильной августовской жары температура начинает падать, и толпы любителей пляжного отдыха немного рассеиваются. Чтобы насладиться летними каникулами, избегая толп и сильной жары, отправляйтесь в Турцию в сентябре.

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Хотя в сентябре температура остается высокой по всей Турции, она, как правило, менее интенсивная, чем в августе, особенно в течение месяца. Ожидайте температуру около 24°C в Стамбуле и Каппадокии и чуть выше на побережье - около 30°C. Среднее количество осадков невелико, но дождей и влажности может быть больше, чем в августе.

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Толпы и затраты

Сентябрь — высокий сезон в Стамбуле и Каппадокии, скорее всего, потому, что температура уже намного более приятная. В этих местах ожидайте более высоких цен на проживание и большого количества других туристов. Если есть возможность, забронируйте транспорт и проживание заранее.

С другой стороны, если вы ищете турецкий пляжный отдых по более низкой цене, сентябрь — хорошее время, чтобы отправиться на побережье. Поскольку в сентябре большая часть туристов возвращается к работе и учебе, толпы людей вдоль побережий Эгейского и Средиземного моря уменьшаются. Температура воздуха и моря по-прежнему теплая, так что в сентябре вы все равно сможете прекрасно провести время на пляже.

Куда ехать

Курортные города Измир, Бодрум, Анталья и Фетхие — хорошие варианты для пляжного отдыха, и все они имеют хорошее сообщение с другими частями Турции.

Измир идеален, если вы хотите проехать мимо Сельчука и осмотреть древние руины Эфеса, поскольку он находится всего в нескольких минутах езды на поезде. Если для вас заманчиво звучит идея о прогулке на яхте, отправляйтесь в Фетхие, чтобы насладиться круизом по Эгейскому морю.

Если вы бронируете билеты заранее и у вас не очень ограниченный бюджет, поездка в Стамбул и Каппадокию в сентябре — отличная идея. В Стамбуле вы сможете вдоволь нагуляться по колоритному городу и осмотреть бесконечные достопримечательности, а Каппадокия подарит вам невероятные впечатления, если вы отправитесь по скальным городам и посмотрите на рассвете на взмывающие в небо воздушные шары.