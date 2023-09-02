Страна, где древних пирамид больше, чем в Египте

Благодаря фильмам, когда у большинства из нас формируется мысленный образ пирамиды, мы переносимся в Египет. Пирамиды, определенно, являются символом и синонимом египетской культуры.

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Однако, как выяснил "Рамблер", Египет — не самое большое пристанище пирамид в мире. Эта честь на самом деле принадлежит южному соседу Египта — Судану.

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Да, страна с наибольшим количеством пирамид в мире — Суда нВ Судане найдено от 200 до 255 пирамид, тогда как в Египте известно всего о 138 пирамидах.

Многие могут подумать, что суданские пирамиды построили египтяне, просто путешествуя южнее от своей страны, однако в действительности пирамиды в Судане были построены членами Королевства Куш, древней цивилизации, которая управляла территориями вдоль реки Нил с 1070 г. до н.э. по 350 г. н.э.

Хотя кушиты начали строить пирамиды примерно через 500 лет после того, как власть над ними захватили египтяне, обе культуры использовали их для захоронения почтенных лиц.

Как объяснила эксперт Фиона Макдональд:

«Так же, как египтяне, кушиты хоронили своих царей под высокими пирамидами – предположительно, чтобы помочь их душам достичь небес – но структурно здания совершенно другие. Во-первых, нубийские пирамиды намного круче и уже, и они построены из ступенчатых камней, в отличие от гладких поверхностей более широких египетских пирамид».

Размеры пирамид также сильно различаются. Средняя кушитская пирамида имеет высоту примерно от 6 до 30 метров, тогда как средняя египетская пирамида высотой примерно 138 метров.

Одно из крупнейших скоплений кушитских пирамид — древний город Мероэ , расположенный недалеко от центра современного Судана. В одном только этом городе находится около 200 из 255 пирамид страны, что позволяет предположить , что в какой-то момент это был процветающий мегаполис.

Несмотря на то, что известно, кто их построил и в какой период времени, у исследователей до сих пор остается много вопросов о суданских пирамидах, на которые они не могут дать полного ответа.