Чем интересен Узбекистан для туристов

Узбекистан отмечает День независимости. Эта страна – место пересечения культур и богатой истории. Оазисы городов посреди огромной пустыни были крупными торговыми центрами. Республика притягивает путешественников своим гостеприимством, древними традициями и вкусной едой. Корреспондент «МИР 24» Анна Парпура посетила Самарканд и узнала, куда отправиться в первую очередь.

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Погружаются в историю Самарканда туристы прямо с самолета. На создание необычного аэропорта архитекторов вдохновил великий правитель и ученый Мирзо Улугбек. Еще в XV веке он описал больше тысячи звезд и собрал их в каталог созвездий. Именно в форме этой книги в Самарканде и возвели воздушную гавань.

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«Самарканд был одним из основных точек на Великом Шелковом пути, соединяя здесь Европу и Азию. Это то, что мы сейчас пытаемся сделать в части развития маршрутного пути, открыть рейсы в Азию и Европу. Мы ожидаем большой прирост туристов из Китая и Ирана, как только мы откроем туда прямые рейсы», – сказал директор коммерческого департамента компании по управлению аэропортами Дмитрий Мартыненко.

Большинство туристических маршрутов начинается на площади Регистан, где находятся три величественных медресе. Здесь читали лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам, изучали Коран.

«Вступительные экзамены были по религиозным науками, но на первом здании лично Улугбек принимал эти вступительные экзамены. Не все могли тут учиться. Тут в основном учились мальчики, одаренные от природы. Независимо от их состояния, потому что вся учеба была бесплатной», – рассказал экскурсовод Хуршеда Файзулаева.

Говорят, если вы действительно хотите узнать восточную страну, посетите ее рынки. Проверить поговорку можно на Сиабском базаре – крупнейшем и старейшем в Узбекистане.

Аромат восточного базара смесь специй, душистой дыни и самаркандских лепешек. Они уже стали брендом города, который известен далеко за его пределами, потому что не черствеют и не теряют свой вкус несколько месяцев.

«В самаркандских лепешках есть изюминка. Их пробовали готовить в других городах нашей страны, но такими вкусными они получаются только в Самарканде. Здесь особенная погода, вода, солнце. Больше нигде такого нет», – сказал продавец Долмас Бакиев.

В 20 минутах езды от центра Самарканда – Шелковый путь. Это туристический центр площадью в 520 футбольных полей. Его возвели вокруг Гребного канала. Искусственный водоем построили в Самарканде еще в советское время. До 90-х годов прошлого века здесь соревновались и тренировались спортсмены. Около 30 лет канал был заброшен, но два года назад его осушили, очистили, и теперь здесь вновь тренируются спортсмены, а туристов катают на катерах.