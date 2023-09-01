«Приобнимешь девушку — и прилетит пуля»: турист — о поездке в Африку

«Просто так чужаков никто не пустит, — отметил он. — При этом за визит нужно заплатить, сопровождающий передает вождю стандартную сумму денег (около 100 долларов в нашем случае). За эти деньги можно гулять по поселению, фотографировать, общаться с людьми».