Что посмотреть в Индонезии

Индонезия как капсула времени: здесь есть и дикие первобытные племена, живущие на затерянных островах, и великие храмы – наследие минувших эпох, и современные небоскребы. Что посмотреть путешественнику в этой удивительной стране?

© Unsplash

Храмовый комплекс Прамбанан на острове Ява считается одним из самых впечатляющих памятников в мире. Величественными башнями с изысканной резьбой он привлекает туристов.

Видео дня

Прамбанан построен в IX веке. Эти храмы были созданы в честь трех главных божеств индуизма - Брахмы, Вишну и Шивы. В 1991 году Прамбанан был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прамбанан включает в себя 240 храмов, главным считается храм Шивы, самый высокий среди всех, который возвышается на 47 метров. Здесь тысячи скульптур, изображающих сцены из древних эпических поэм, религиозные и мифологические сюжеты, а также повседневную жизнь древних жителей архипелага. Типичный архитектурный элемент храма – «расколотые ворота», они есть во многих индонезийских святилищах.

Остров Бали известен уникальными природными достопримечательностями. Среди них особенно интересно феноменальное место – Лес обезьян в Убуде. Он окружает древний храм Улувату. Туристы имеют уникальную возможность наблюдать за макаками в их естественной среде. Обезьяны здесь настолько привыкли к людям, что могут подойти вплотную и выпросить угощение.

Также на Бали есть Пещера Летучих Мышей Гоа Лава, она расположена на южном побережье. Пещера считается святым местом, ее внутренние галереи использовались для медитации и молитв. И сейчас это место паломничества. По легенде, пещера Гоа Лава была соединена подземным путем со священным храмом на горе Агунг. Ночные создания с кожистыми крыльями, населяющие пещеру тысячами, создают впечатляющее зрелище.

Остров Бали с его изумительными пляжами и древней культурой обещает путешественникам бесконечное количество впечатлений. Среди множества уникальных мест – Водный дворец Тиртаганга. Он построен в начале ХХ века. В центре его – ослепительный бассейн с прозрачной искристой водой и лотосами. Дворец украшен статуями, фонтанами и каменной резьбой в изысканных традициях балийской архитектуры. Террасы, бассейны и фонтаны используют воду как элемент очищения и обновления.

Слоновая Пещера находится в деревне Бедуль на севере острова Бали. Она известна своими стенами, украшенными древними рисунками и фресками. Уникальные настенные росписи датируются концом XVI века и изображают богов, героев, мифологические существа и сцены из священных текстов.

Вулкан Кракатау – загадочный колосс Индонезии. Он находится между островами Ява и Суматра. Он знаменит одним из самых разрушительных извержений в истории. В 1883 году мощный взрыв вулкана Кракатау унес жизни более 36 тысяч человек из-за поднявшихся цунами. Сейчас в его кратере образовался небольшой остров, известный как Анаку Кракатау, что в переводе означает ребенок Кракатау. Вулканическая активность в этом месте продолжается и ныне. Экскурсии к вулкану предлагают возможность наблюдать за бурлением лавы с безопасного расстояния. В последние годы вулкан Кракатау продолжает выбрасывать пепел и потоки лавы. Редко где в мире можно увидеть подобное с близкого расстояния.

Остров Ява, являясь самым большим островом Индонезии и одним из наиболее плотно заселенных регионов в мире, представляет собой настоящий микрокосм разнообразия природы, культуры и истории. От древних храмов до современных городов – Ява предлагает незабываемые туристические впечатления для каждого путешественника. От вулканических ландшафтов до зеленых рисовых полей, Ява радует путешественников разнообразием природных красот. Вулканы Мерапи и Мербабу – это всего лишь два из активных вулканов, окружающих этот остров.