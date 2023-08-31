После визита премьер-министра на Пхукете пошли навстречу туристам

В аэропорт Пхукета с 1 сентября начнут допускать водителей такси, работающих через популярные мобильные приложения. Ранее забирать туристов из зоны вылета могли только машины нескольких официальных компаний, одобренных воздушной гаванью. Изменение правил подтвердил директор аэропорта в комментарии Phuket Info Center.

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Как уточнило руководство, на текущий момент речь идет о таких приложениях, как Grab, Asia Cab, Hello Phuket Service, AirAsia SuperApp. Заявки других агрегаторов находятся на рассмотрении.

«Ура! Давно пора. Наконец-то с багажом не придется так далеко идти», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Дело в том, что многие туристы и раньше пользовались услугами агрегаторов, не желая ездить по более дорогим тарифам официальных перевозчиков аэропорта. Однако для этого им приходилось прошагать с чемоданами несколько сотен метров до ближайшей точки, где разрешена посадка.

Тема допуска на территорию аэропорта большего количества перевозчиков поднималась неоднократно. Но в итоге решение было принято только после визита на остров нового премьер-министра Таиланда Сретта Тависина. Он состоялся на прошлой неделе.