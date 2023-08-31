Путешествие по Кыргызстану: недорого и с колоритом

Сегодня, 31 августа, в Кыргызстане отмечают День независимости. По случаю главного национального праздника MIR24.TV рассказывает о самых красивых уголках республики, которые обязательно стоит посетить.

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С чего начинается путешествие в Кыргызстан? Со столицы – международный аэропорт находится в Бишкеке. И здесь есть на что посмотреть.

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Сначала направляйтесь к восточным базарам, их здесь несколько. Ошский – один из популярных. Увлечет любого туриста цветными горками из овощей и фруктов, приятными запахами и красками. Но самые многолюдные ряды – это прилавки со специями и сухофруктами. Сушеный изюм и абрикосы вырастили местные фермеры. И сразу совет опытного покупателя: ищите курагу не блестящую и красивую, а непримечательную и полусухую. В ней нет опасных добавок.

Далее можно пройти к прилавкам с курутами (сухим сыром). Зачастую их используют как снеки, чтобы утолить голод. Вкусовая палитра разнообразная – куруты готовят с десятками полезных добавок.

«Здесь есть и с шоколадом, и с медом, и с облепихой, смородиной, с топленым маслом и даже с перцем. Но просто классические, с солью, разлетаются очень быстро. Берут килограммами», – рассказывает продавщица Алтынхан Оморова.

После того, как на базаре попробуете десятки национальных лакомств, вам обязательно захочется пообедать. И здесь кыргызская кухня не подведет – она разнообразная, недорогая, порции традиционно большие. В столице есть кафе, где подают несколько видов бешбармака. Это национальное блюдо из яичной лапши и мелконарезанного мяса. В меню обязательно будут плов, самсы, манты, ашлям-фу. За обед вы заплатите в среднем до 500 сомов. Это примерно столько же рублей.

После плотной еды – а в Кыргызстане иначе не бывает – предлагаем направиться в центр города. Здесь до середины осени вы можете сделать селфи среди городских фонтанов, проследить, как военнослужащие Национальной гвардии шагают к флагштоку, и после заглянуть в исторический музей. Он находится прямо у главной площади Ала-Тоо.

Фонд музея насчитывает 90 тысяч предметов. На трех этажах размещены экспонаты, найденные на территории республики начиная с XVI века. Кстати, музей недавно модернизировали. И теперь здесь можно познакомиться с историей страны с помощью аудиотехнологий. В разделе «Национальные музыкальные инструменты» – прямо на месте послушать звучание древнего комуза или кыл кыяка.

«Музей долгое время был закрыт. Пять лет шел капитальный ремонт. Здесь также есть возможность познакомиться с историей через практику. Любой может научиться валять войлок, вышивать орнаменты, создавать картины. Входной билет стоит от 150 до 450 сомов. Зависит от того, с экскурсоводом вы идете или нет. Студентам, школьникам и пенсионерам скидки. Детям до семи лет бесплатно», – делится директор музея Жылдыз Бакашова.

Если вам захочется еще больше окунуться в историю, то стоит проехать 80 километров и посетить башню Бурана. Это одно из древних строений на территории Кыргызстана – первый минарет, который построили в X веке из жженого кирпича. В период, когда здесь было влияние государства Караханидов, этот город назывался Баласагын. Через него проходил Великий Шелковый Путь. Высота башни – 24 метр, диаметр – 9 метров. Ранее она была почти в два раза выше, но землетрясение разрушило верхнюю часть.

На этой же территории можно прогуляться по «саду камней». На одной площадке собраны сотни древних изваяний – балбалов. Это надгробные камни с надписями и рисунками. Их привезли со всей страны еще в прошлом веке.

«Здесь какая-то особая аура. Смотришь на все это и как будто слышишь, как работают с камнем. Идут караваны с верблюдами, восточный базар, как торгуются люди, переливается вода из кувшинов и бурдюков. Очень атмосферно. Не жалко потраченного времени», – делится впечатлениями турист из Европы Льюис Флокинг.

Кыргызстан – горная страна. Вершины видны повсюду. Многие летом в поисках прохлады сбегают в горы и ущелья. Стоит выехать на 20-30 километров из любого населенного пункта – и неожиданно раскрываются просторы, пастбища и изумрудные ковры. Вокруг Бишкека, например, можно посетить ущелья Чункурчак, Ала-Арча. В республике также популярны точки Барскоон, Чычкан, Алтын Арашан. Почти везде вы попадете в ароматные еловые леса и попробуете ледниковую воду из родников.

Можно прокатиться на лошадях, попробовать экстремальные виды спорта, освоить пешие тропы. И даже встретить косуль и архаров. Вечером можно разместиться в гостинице или провести ночь в национальной юрте. Утолить жажду чашечкой кумыса и угоститься настоящим куурдаком – жареным на большом огне мясом.

«Если это гостиница с удобствами, то стоить будет дороже – от 50 до 200 долларов за номер. Если юрта, то намного дешевле, примерно 1000-1500 сомов за юрту. Но есть и юрты с туалетом и душем, там, конечно, в полтора раза дороже. Каждый выбирает по своим предпочтениям», – поясняют тур-операторы.

В горах отдельного внимания заслуживают озера. Большинство из них высокогорные, находятся на высоте от 2500 до 4000 метров над уровнем моря. По стране насчитывается около 2000 водоемов. Есть даже те, что не нанесены на карту, так как очень маленькие. Самые знаменитые в республике – это Сары-Челек, Сон-Кель, Чатыр-Кель, Кел-Тер и другие. Вода в них пресная и чистая. В некоторых – настолько прозрачна, что можно увидеть, как плавают рыбы и что лежит на дне. Территории вокруг озер чаще всего заповедные.

И каждому гостю Кыргызстана обязательно нужно посетить озеро Иссык-Куль. Оно находится в трех часах езды от Бишкека, это самая популярная достопримечательность страны. Летом его побережье посещают более миллиона туристов и кыргызстанцев.

Иссык-Куль – один из самых глубоких водоемов в мире. Занимает второе место на планете среди высокогорных озер после Титикака в Южной Америке. Это маленькое «море» всегда восхищало поэтов, художников и режиссеров. Цены в пансионатах зависят от времени года и наличия питания, лечебных процедур. Можно найти номера от 600 сомов, это примерно столько же рублей.