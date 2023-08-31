Поездки туристов в Китай из Приморья ограничены: названы причины

Из-за циклона, бушевавшего в Приморье 29–30 августа, оказались повреждены дороги федерального значения. Туристы, которые планировали в ближайшие дни отправиться в Хуньчунь, не смогут добраться до Краскино – пункт пропуска отрезан от сообщения. «Приморцам, которые еще не приобрели туры, рекомендуем отложить путешествие», – сообщили в агентстве по туризму.

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Туристы, которые находились в Хуньчуне во время непогоды и не могут выехать в Россию, китайскими автобусами доставлены в Суйфэньхе. Они смогут перейти границу через Пограничный.