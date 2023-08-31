Поездки туристов в Китай из Приморья ограничены: названы причины
Из-за циклона, бушевавшего в Приморье 29–30 августа, оказались повреждены дороги федерального значения. Туристы, которые планировали в ближайшие дни отправиться в Хуньчунь, не смогут добраться до Краскино – пункт пропуска отрезан от сообщения. «Приморцам, которые еще не приобрели туры, рекомендуем отложить путешествие», – сообщили в агентстве по туризму.
Туристы, которые находились в Хуньчуне во время непогоды и не могут выехать в Россию, китайскими автобусами доставлены в Суйфэньхе. Они смогут перейти границу через Пограничный.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что с 31 августа в течение трех дней в Хасанском районе будет проходить эвакуация местных жителей и отдыхающих. Для этого власти приняли решение задействовать военные корабли.