Гендиректор турфирмы заявила о снижении цен на путевки осенью

«Осенний отдых можно сделать более бюджетным. Как правило, уже нет такого большого количества туристов, и отели цены снижают. А если бронировать отпуск осенью или даже зимой сейчас, то можно воспользоваться еще и выгодными условиями раннего бронирования. В зависимости от туроператора, предоплата за тур может составлять от 2 999 рублей. На стоимость тура еще может влиять и цена авиабилетов. К примеру, недавно подбирали тур в Стамбул для семейной пары.



Стандартный тур включает перелет Аэрофлотом, но лететь долго — почти шесть часов. Можно быстрее на Турецких авиалиниях, но тогда только сам перелет будет дороже, чем стоимость тура с перелетом на Аэрофлоте вместе с проживанием», — сказала Ольга Патока.