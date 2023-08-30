Туроператор: туристические гиды в Китае забыли русский язык

Российские туроператоры, возобновившие отправку туристов в Китай, столкнулись с проблемой: после трехлетней паузы на пандемию местные гиды забыли русский язык. Как рассказал TourDom.ru представитель одной из компаний, даже если принимающая сторона уверяет, что специалист в состоянии провести экскурсию, в реальности общение сводится к простейшим фразам. Это становится поводом для жалоб, ведь туры в Китай стоят дорого и едут туда сейчас в основном именно ради познавательного отдыха.

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По словам нашего собеседника, путем проб и ошибок его компания буквально вычислила гидов, которые действительно знают русский. И теперь просит, чтобы китайские партнеры давали их туристам только проверенных в деле сотрудников.

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В ассоциации «Мир без границ» редакции TourDom.ru подтвердили, что такая проблема действительно есть: «Группы из России еще массово не поехали, а хорошие гиды с русским языком уже все заняты».

Есть нюансы с платежами. Карты UnionPay, выпущенные российскими банками, принимают в отелях и крупных торговых точках. В магазинах поменьше, ресторанах и такси могут быть проблемы.Там порой отказываются даже от наличных и просят провести оплату с помощью QR-кода. В таких случаях приходится искать китайца, который соглашается выступить посредником, – взять деньги и провести оплату со своего телефона.

Туристов надо предупреждать, что даже на Хайнане, куда раньше летали чартеры из многих городов России, из русскоязычной инфраструктуры остались только вывески. В отелях нет подготовленного персонала, а питание ориентировано на гостей из Китая. Поэтому на завтрак, по выражению недавно побывавшего там россиянина, «дают водоросли». Как сообщил нам один из экспертов, адаптироваться под русский рынок китайцы не торопятся – в этом просто нет надобности, так как на Хайнане полно туристов из материкового Китая.

Впрочем, есть надежда, что, как только турпоток из России восстановится до более-менее значимых величин, предприимчивые китайцы все же найдут способ всё это решить. Основная проблема сейчас – это долгий срок оформления визы и непрозрачные условия формирования безвизовых групп. Кроме того, очень не хватает прямых рейсов на Хайнань. Большие надежды возлагают на «Аэрофлот», который в августе уже получил допуски на полеты в Санью сразу из семи городов России, а также на появление рейсов одной из китайских авиакомпаний.

Ранее источник на рынке