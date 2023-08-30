"Отвратительная еда и палящее солнце". Туристка — об отдыхе в Турции

«Никто не сказал, что еда окажется отвратительной, очень пресной и сухой, с безвкусными мясом и рыбой, а на сосиски вообще страшно было смотреть. Поэтому все оставшиеся дни мы питались в «Бургер Кинге». Хотели сначала сходить в «Макдоналдс», но еда там в 2–2,5 раза дороже, чем в России: два бургера и кола – около 1300 рублей», – отметила она.