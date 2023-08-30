"Отвратительная еда и палящее солнце". Туристка — об отдыхе в Турции

"Отвратительная еда и палящее солнце". Туристка раскритиковала отдых в Турции
Отдых в турецком отеле с опцией «все включено» для российских туристов не оправдал ожиданий. Разочарованная россиянка рассказала, почему они с супругом жалеют потраченных денег.
«Выбирали между Турцией и Таиландом, остановились на Турции. 7 ночей за 196 тысяч, вылет из Новосибирска 21 июля», – передает Tonkosti.ru слова россиянки.
Первое впечатление от Антальи у женщины было приятным, ей понравились пейзажи и местная растительность. Территория отеля тоже была ухоженной и красивой, а до моря идти всего 200 метров.
Однако на этом плюсы отеля, как сообщает россиянка, закончились. Оплатив опцию «все включено», пара рассчитывала на разнообразный и вкусный шведский стол, однако была вынуждена питаться фастфудом и дошираком.
«Никто не сказал, что еда окажется отвратительной, очень пресной и сухой, с безвкусными мясом и рыбой, а на сосиски вообще страшно было смотреть. Поэтому все оставшиеся дни мы питались в «Бургер Кинге». Хотели сначала сходить в «Макдоналдс», но еда там в 2–2,5 раза дороже, чем в России: два бургера и кола – около 1300 рублей», – отметила она.
Также россияне тяжело перенесли июльскую погоду в Турции – в это время температура там доходит до 40 градусов. Поэтому днем они освежались у бассейна или прятались под кондиционером в номере. Выйти на прогулку можно было только вечером.