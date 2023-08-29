Шпицберген: рублевая зона в норвежской Арктике

Фотокорреспондент НСН побывал в местах столь отдаленных и столь прекрасных – своей историей, людьми и видами, – что не рассказать о них, а уж тем паче не показать, было бы преступлением перед любителями путешествовать в удивительные уголки планеты с российской историей…

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Мы там есть, но нас там нет

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Норвежский архипелаг Шпицберген находится посреди Северного Ледовитого океана – между датской Гренландией и российской Землей Франца-Иосифа.

Его уникальность еще и в том, что на этой территории Норвегии граждане России могут находиться без всяких виз и ограничений по времени, более того, на Шпицбергене уже 93 года существуют русские городки, так называемые «поселки с российским присутствием», где де-юро действуют норвежские законы, но де-факто наши люди живут по российским правилам.

Прилететь на архипелаг сегодня можно лишь регулярными рейсами из Осло или Тромсё или чартерами из Лондона или Стамбула. Когда-то летала и Россия, но после крушения СССР мы чуть не потеряли эту уникальную зону «российского присутствия», и сейчас не столько развиваем, сколько восстанавливаем масштабы своего былого величия на архипелаге Шпицберген.

"Национальная Служба Новостей", благодаря руководству треста «Арктикуголь», прошла по увлекательному маршруту Москва – Мурманск (самолет) – Киркенес (автобус) – Осло (самолет) – Лонгйир (самолет) – Баренцбург (вертолет) и обратно.

О главных новостях этого увлекательного путешествия НСН уже не раз рассказывала, а сейчас мы готовы назвать пять главных причин, почему любителю путешествий стоит побывать в этом удивительном арктическом месте…

После того, как Норвегия, как страна Евросоюза, закрыла авиасообщение с Россией после начала СВО на Украине, российские чартеры не могут летать на Шпицберген напрямую. Поэтому генконсульство РФ на архипелаге и руководство треста «Арктикуголь», чьи шахтеры добывают уголь на самых северных в мире рудниках, уже второй год прорабатывают возможность открытия чартерных рейсов на Шпицберген из какой-либо «дружественной» страны, чтобы сюда могли свободно летать и россияне.

А посмотреть на Шпицбергене есть чего, только в прошлом году архипелаг посетили 167 тысяч любителей арктического туризма со всего мира. Из них в российских поселках побывало чуть больше 5 тысяч туристов, ну а российских граждан – увы, всего несколько десятков человек. Ведь, хоть архипелаг и является для нас безвизовой зоной, но на деле российскому туристу требуется Шенген, потому что сегодня кроме как из Норвегии регулярные самолеты на Шпицберген не летают.

Природа: медведи и полный песец

Без сомнения, природа - визитная карточка острова, а ее лицо – белый медведь. Одни экологи рассказывали НСН про пять тысяч особей на всем архипелаге, другие опровергали, что тут не больше 4-х тысяч медведей, точной цифры, вероятно, не знает никто, но очевидцы утверждают, что когда на побережье Гренландского моря недалеко от Баренцбурга несколько лет назад выбросило тушу кита, то через пару-тройку часов на пиршество собралось аж сорок медведей.

На Шпицбергене эти млекопитающие находятся под особой охраной. Охота на медведя запрещена и любой инцидент с этими животными тщательно расследуется и находится под личным контролем губернатора Шпицбергена. При этом, все жители архипелага обязаны носить с собой оружие выходя за пределы поселков, но имеют право применять огнестрел только в случае агрессивного поведения животного. Ведь, белый медведь, считают ученые, из-за стремительного таяния ледников к концу века может полностью исчезнуть с лица земли. Землю архипелага вместе с могучими хищниками делят северные олени и песцы.

Водный мир Шпицбергена куда богаче - здесь обитают несколько видов тюленей, нерпы, белухи, киты, касатки, морские зайцы, скаты и даже гренландские акулы. К слову, на остров запрещено ввозить кошек – экологи считают, что они могут устроить самую настоящую резню и нарушить природный баланс. Ведь, здесь обитают около 90 видов различных птиц, и подавляющее большинство (за исключением скалистых особей) гнездятся на земле – еще одна уникальность Шпицбергена в том, что здесь не растут деревья.

Ученые переживают, что кошки легко разорят доступные гнезда, поэтому на островах архипелаг они – персоны нон грата. Но кошек здесь легко заменяют песцы, черные, бурые и серебристые, которые смело снуют меж домов и охотно позируют заезжим фотографам...

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Советское наследие за рубли

Подписанный в 1920 году Шпицбергенский трактат наделяет Россию правом добывать естественные ресурсы на архипелаге и эксплуатировать его территориальные воды. На сегодняшний день за нашей страной закреплены шахтерские поселки Баренцбург, Пирамида, а также законсервированный Грумант.

Пирамида – советский город-призрак. Некогда слывший самой северной точкой на планете, где раньше активно добывали уголь, сегодня этот экзотичный уголок земли превратился в музей-заброшку под открытым небом. Во времена Союза там жили и работали со своими семьями сотни шахтеров, сейчас за сохранением культурного наследия этого объекта следят 6 человек российского треста "Арктикуголь".

Это уникальное место, где можно с головой окунуться в советское прошлое и посмотреть, как был устроен быт проживавших там наших людей. На территории поселка можно заглянуть в заброшенную школу, детский сад, спортивный комплекс и дом культуры, общежития и другие места, где когда-то кипела жизнь.

После десятилетий безвременья некоторые заброшенные помещения удалось отреставрировать, сохранив их привычный для того времени вид с личными вещами и фотографиями живших в поселке людей. При всей этой советской аутентичности, на территории Пирамиды есть одноименная, выполненная в том же советском стиле гостиница с собственным баром, рестораном и прочими удобствами, где любят бывать норвежские, как правило, туристы.

Гостиница, кстати, очень приличная, а её виски-бар вполне себе составит достойную конкуренцию не только унылым норвежским барам, но и даже некоторым московским заведениям. Особо приятно, что расплатиться за напитки и сувениры на Пирамиде можно и рублями с обычной российской карты, но для этого вам придется переехать в другой русский поселок - Баренцбург...

Российская столица Шпицбергена

Баренцбург по своим масштабам считается вторым населенным пунктом на Шпицбергене после Лонгйира, и сегодня в нем проживают около 400 россиян и граждан бывшего Союза. Этот шахтерский город-порт на побережье Гренландского моря считается "зоной ноль" - едва ли вы когда-нибудь встретите здесь медведя, для них тут слишком шумно: порт, рудник, ТЭС...

В отличие от Пирамиды, "сердце" Баренцбурга ухожено и активно реставрируется. Здесь по-прежнему стоит дом Плисецких, где несколько лет ребенком прожила знаменитая в будущем советская балерина Майя Плисецкая, пока её отец руководил «Арктикуглем».

Тут сохранилось единственное в городке здание, пережившее бомбардировки нацистской Германии во времена Второй мировой войны. Здесь есть уютный музей, огромная библиотека и даже часовня. В планах – протянуть обзорную канатную дорогу, которая откроет невероятные виды на побережье этого чудного места. На территории русского поселка есть все для комфортной жизни – магазин, столовая и ресторан, поликлиника с самым современным оборудованием, детский сад, культурный центр и даже самый северный в мире большой бассейн (который сейчас находится на реставрации).

К услугам туристов - четырехэтажный отель, который по качеству номерного фонда и обслуживания превосходит, кстати, многие норвежские гостиницы, в которых нам довелось ночевать по пути на архипелаг. Кстати, ресторан с патриотичным названием "Красный медведь" и собственной пивоварней – излюбленное место норвежских туристов, ведь заведение сделано московскими рестораторами на очень высоком уровне, и даже губернатор Шпицбергена не отказывает себе пригласить сюда своих гостей. Правда, варить вкусное пиво островитянам еще предстоит научиться, но, не будем вредничать, они явно на пути к успеху...

Неслучайные люди

В русских поселках на Шпицбергене не встретишь "случайного" человека. Будь то шахтер, гид, шеф-повар или сотрудница "Русского дома" - все они приехали на архипелаг по зову сердца, это чувствуешь нутром, общаясь с ними. Говорят, что некоторые полярной ночью не выдерживают и пары месяцев за пределами привычной зоны комфорта, и просятся обратно на материк, но в это верится с трудом, во всяком случае, нам такие не повстречались. Сильные и самодостаточные люди легко находят в этом месте чувство уединения и умиротворения.