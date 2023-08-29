Путешествие в Страну восходящего солнца – это мечта многих. Ведь одно дело читать о далекой Японии, и совсем другое – оказаться там лично, ощутить неповторимую атмосферу. Тем более не стоит упускать свой шанс, ведь теперь она вновь открыта для туристов.

Японская культура кардинально отличается от нашей, поэтому важно хотя бы приблизительно ориентироваться в традициях и правилах этой страны, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Японцы очень уважают традиции

Изучите японский этикет в общественных местах и ресторанах. У японцев много традиций, связанных с поведением в обществе, поэтому стоит заранее о них прочитать, чтобы не попадать в неловкие ситуации.

Имейте при себе наличные деньги

Несмотря на то, что Япония является одной из самых передовых стран мира, там до сих пор не везде принимают оплату картой. Поэтому всегда держите при себе какое-то количество наличных денег.

Самая безопасная страна в мире

Не удивляйтесь оставленным без присмотра сумкам и телефонам, японцы никогда не возьмут чужие вещи. А если вы вдруг что-то потеряете, то обращайтесь в ближайший пункт полиции, с большой вероятностью вашу вещь смогут вернуть.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Kokorostory.