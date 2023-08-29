Сколько можно сэкономить на безалкогольном "все включено" в Турции

Турецкие отели предлагают туристам путевки с безалкогольной системой "все включено", сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Эта опция может быть интересна тем, кто хочет отдохнуть без спиртного и нетрезвых шумных компаний вокруг, отметили там.

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Расскажем, пользуются ли такие варианты отдыха спросом и получится ли за счет них сэкономить на отдыхе.

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Без бокала

В нынешнем курортном сезоне российским туристам начали предлагать отдых в турецких отелях с системой "все включено" без спиртного. К примеру, туроператор ANEX продает отдых в семи гостиницах с подобным форматом. У PEGAS Touristik на выбор два таких отеля, у TEZ Tour – один, рассказали в АТОР.

По словам представителей индустрии, раньше эта концепция пользовалась спросом только у турецких путешественников, а также гостей из Ирана и арабских стран. Теперь же опция интересует еще и тех, кому по душе спокойный и безалкогольный формат отпуска, сообщили в ANEX.

Кроме того, "все включено" без спиртного подойдет тем, кто не собирается переплачивать за опции, которыми не станет пользоваться, отметил представитель PEGAS Touristik.

"Можно предположить, что появятся и другие отели, предлагающие своим гостям такую концепцию питания. Однако на сегодняшний день рассчитывать на то, что какое-либо значимое, существенное количество отелей Турции перейдет на такой тип питания – реальных предпосылок нет", – предположил эксперт.

В TEZ Tour, в свою очередь, считают, что в 2024 году отелей с безалкогольным "все включено" станет больше. Однако в компании также отметили, что подобные туры вряд ли станут массовыми.

Перспективы формата

Генеральный директор туристического агентства "Изюм-тревел" Светлана Калашникова рассказала Москве 24, что в этом сезоне практически все турецкие гостиницы работали на системе "все включено" салкоголем.

"Я за весь сезон ни разу не продала путевку в Турцию не на "все включено". У нас это не популярно, и таких запросов пока нет. Возможно, что-то подобное будет в 2024 году, но конкретно этот сезон прошел под эгидой традиционного all inclusive", – отметила Калашникова.

Возможность отказаться от алкоголя обычно можно встретить в отелях премиум-сегмента, обратила внимание эксперт. Они работают по системе с трехразовым питанием, с приобретением только тех напитков, которые предпочитает гость.

"Конечно, это отели не среднего класса. Это может быть интересно премиум-гостям, которые предпочитают пить именно то, что выбирают и заказывают сами", – заключила Калашникова.

В свою очередь, директор по маркетингу туроператора Resort Holyday Ирина Таку в беседе с Москвой 24 назвала потенциальные группы туристов, которым может быть интересен формат "все включено" без алкоголя. К ним относятся семьи с детьми, приверженцы здорового образа жизни и желающие сэкономить.

Эксперт добавила, что такая система давно практикуется на Мальдивах и пользуется большим спросом. Выбирая ее, туристы могут существенно сэкономить, подчеркнула специалист.

Однако в Турции желающие серьезно сократить траты за счет отказа от алкоголя не смогут это сделать. Выбирая недорогую гостиницу, они увидят, что отличия в стоимости полного и неполного "все включено" незначительные.

По словам эксперта, переход турецких гостиниц на новую систему пока не стал массовым, так как это очень дорогой и сложный процесс.

"Ввести новую систему питания – значит, полностью переучивать персонал, делать новое меню, делить гостей на тех, кто употребляет и не употребляет алкоголь. Для отеля это лишние временные и финансовые затраты. Не все гостиницы Турции пойдут на такое", – подчеркнула представитель туроператора.

При этом она допустила, что отели могут задуматься над более массовым введением подобного формата в следующем сезоне.