Выгодно ли ехать на Гоа «дикарем»
«Аэрофлот» возобновил продажи билетов на рейсы из Екатеринбурга в индийский штат Гоа. Они прекратились весной – с концом туристического сезона. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
«Полеты запланированы три раза в неделю на лайнерах Boeing 737-800. Вылеты из Екатеринбурга по вторникам и субботам – в 23:50, по пятницам – в 22:20. Отправления с Гоа по средам и воскресеньям – в 8:05, по субботам – в 6:35. Указано местное время. Время в пути составит около 7 часов», – рассказали там.
Рейсы возобновятся с 3 октября. Стоимость билета из Екатеринбурга на сайте «Аэрофлота» начинается от 28,5 тыс. рублей, обратно – от 32,9 тыс.
Как рассказал корреспонденту «ФедералПресс» вице-президент Уральской ассоциации туризма Олег Аксельрод, продажи туров на Гоа идут уже около месяца. Недельный отдых в штате обойдется в 140–180 тыс. рублей на двоих в зависимости от категории отеля. Цены включают в себя перелет и оформление визы.
«Это не направление для самостоятельных путешественников. Во-первых, для того чтобы оформить визу, нужно либо оплачивать картой иностранного банка на сайте, либо отправлять документы в консульство. Это неудобства и расходы, с которыми легко справляется туроператор. Во-вторых, 60 тыс. рублей нужно отдать только за билеты, когда за 70 тысяч можно получить полный тур с проживанием», – объяснил он.
По мнению Аксельрода, билеты «Аэрофлота» могут заинтересовать только свердловчан, которые собираются провести на Гоа целую зиму.