Выгодно ли ехать на Гоа «дикарем»

«Полеты запланированы три раза в неделю на лайнерах Boeing 737-800. Вылеты из Екатеринбурга по вторникам и субботам – в 23:50, по пятницам – в 22:20. Отправления с Гоа по средам и воскресеньям – в 8:05, по субботам – в 6:35. Указано местное время. Время в пути составит около 7 часов», – рассказали там.