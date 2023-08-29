Туристы назвали пять причин посетить Туркестан

Туркестан — это город, который располагается на юге Казахстана недалеко от реки Сырдарья. Как пишет издание Центральная Служба Новостей, это место представляет собой один из наиболее привлекательных населенных пунктов в стране. В первую очередь это обусловлено древней историей и старинной архитектурой.

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Обозреватели провели опрос среди более ста путешественников, посетивших Туркестан. По итогам этого опроса были определены несколько самых важных причин для того, чтобы побывать в этом городе. Первой из них назван Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, который является архитектурной жемчужиной Туркестана.