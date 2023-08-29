СМИ: В турецком Белеке зафиксирована вспышка ротавируса

Отдыхающие предполагают, что зараза пришла из моря, так как сразу после купания у людей началась «страшная диарея и рвота». Сообщается, что за помощью обратились уже несколько человек, одного ребенка увезли на скорой.

Ранее сообщалось, что девочка из Екатеринбурга отравилась после купания в Черном море и оказалась при смерти, состояние ребенка крайне тяжелое. 14 августа девочка приехала вместе с родителями в Лазаревское в Краснодарском крае, спустя четыре дня у ребенка поднялась температура и появилась тошнота, позже начались головные боли и судороги, ребенок терял сознание. В таком состоянии родители привезли ребенка в больницу Лазаревского, где медики положили ее в общую палату и поставили капельницу. Девочка, которая оставалась без сознания уже более двух часов, начала задыхаться, кашлять, хрипеть. Врачи пояснили, что состояние ребенка вызвано ротавирусной инфекцией: из-за рвоты и температуры из организма вымыло натрий, передает «Радиоточка НСН». Сейчас состояние девочки стабильное.