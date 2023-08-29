В Гоа состоится Международный фестиваль Лузофонии

После 53-го Международного кинофестиваля Индии (IFFI) Гоа готов принять еще одно мероприятие. В декабре в этом штате пройдет Международный фестиваль Лузофонии (Сообщества португалоязычных стран, СПЯС).

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Лузофония в широком смысле – португалоязычное население планеты: Бразилия, Португалия, Ангола, Мозамбик, Восточный Тимор. Лузофония сложилась в рамках пятисотлетней Португальской империи.

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Фестиваль будет торжественно открыт 3 декабря 2023 года Прамодом Савантом, главным министром Гоа, в Дурбар-холле Дома правительства (Радж Бхаван). Почетной гостьей фестиваля станет государственный министр иностранных дел и государственный министр культуры Минакши Лекхи. Организаторами выступили Министерство иностранных дел совместно с Индийским советом по культурным связям (ICCR) и правительством штата Гоа.

Гоа имеет исторические связи с португалоязычным миром, которые развиваются благодаря присутствию португальских культурных учреждений, таких как фонд «Восток» и Институт Камоэнса, которые продвигают португальский язык и культуру в Индии. Это способствовало укреплению экономических, культурных и межличностных связей со странами – членами Сообщества португалоязычных стран (CPLP, СПЯС).

В рамках фестиваля на нескольких площадках Гоа пройдут выступления приезжих культурных трупп из стран – участниц СПЯС (70 артистов), организуются семинары по музыке португалоязычных государств для артистов и волонтеров, различные мастер-классы, выставки фотокопий исторических документов, уникальной гоанской архитектуры, гоанских ремесел и гоанской мебели.

Кроме того, Lusophone Food and Spirits Festival продемонстрирует кулинарные связи между Индией и португалоязычным миром.

Круглые столы на темы «Выход Индии на глобальный Юг – поиск путей сближения с CPLP» и «Исторические и культурные связи Индии с лузофонами: ретроспектива и перспективы» будут посвящены не только существующим и историческим связям Индии с португалоязычным миром, но и обсуждению путей дальнейшего взаимодействия.

Сообщество португалоязычных стран (Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa), также известное как Лузофонское содружество (Comunidade Lusofona), – это многосторонний форум, основанный 17 июля 1996 года на первом саммите глав государств и правительств СПЯС в Лиссабоне. Членами-основателями стали Ангола, Бразилия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбик, Португалия и Сан-Томе и Принсипи, а Восточный Тимор и Экваториальная Гвинея присоединились позже. В странах Лузофонии проживают около 300 миллионов человек на четырех различных континентах (Африка, Латинская Америка, Азия и Европа). Индия присоединилась к СПЯС в качестве ассоциированного наблюдателя в июле 2021 года.