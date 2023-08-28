Выбираем осенний тур в Японию в 2023 году

Япония – страна, в которой можно прожить 2 недели, старательно осмотреть все достопримечательности, но так ничего и не понять. Чтобы увидеть подлинную Японию, нужно выбрать правильный период и следовать поэтапному, наполненному маршруту путешествия.

© Tourdom.ru

Именно поэтому посетить Японию лучше в рамках авторского тура и в бархатный сезон осенних кленов «момидзи» – один из самых великолепных моментов японской осени. Сегодня мы как раз расскажем вам про важное туристическое событие – тур в октябре-2023.

Видео дня

Программа тура

Программа рассчитана на 8 дней и 9 ночей с 15 по 23 октября – лучший период из всех, чтобы комфортно провести время и увидеть страну во всей красе. В это время года после обильных летних дождей природа снова оживает, города заполняются удивительными цветами, а листья деревьев приобретают яркие оттенки, которые по своей красоте могут соревноваться только с цветением сакуры.

Места и достопримечательности

В рамках тура вы посетите целых 5 городов Японии, в каждом из которых предусмотрена авторская экскурсия с интерактивом. Токио, Камакура, Киото, Нара и Никко – увидим достопримечательности этих городов.

Мы рекомендуем ознакомиться с полной программой авторского тура по ссылке на сайте Corona Travel. Изучая ее полностью, хочется стать непосредственным участником всех событий и увидеть все своими глазами.

Как забронировать тур?

Corona Travel – туроператор с опытом более 18 лет в индивидуальном туризме и на рынке путешествий премиум-класса. Компания имеет отдельное направление по Японии. Руководители направления знают про Японию все – они лично бывали в стране множество раз, чтобы составить наиболее интересные маршруты и организовать комфортный отдых.

Бронируйте путешествие мечты сейчас, количество мест ограниченно.