Туры в Таиланд на Новый год дорожают на треть

Популярность отдыха в странах Юго-Восточной Азии растет, россияне уже бронируют туры на Новый год по ценам на 30-40% выше, чем на осень.

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По итогам года только Таиланд посетят 1,5 млн россиян, как и в допандемийном 2019 г., прогнозируют представители турбизнеса. Спрос стимулирует относительная доступность туров. Сами страны подогревают интерес туристов увеличением периода безвизового пребывания.

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Накануне в Таиланде заявили, что собираются увеличить для российских туристов срок безвизового пребывания с 30 до 90 дней. В середине августа срок безвизового пребывания с 15 до 45 дней продлили во Вьетнаме. Безвизовый период для российских туристов действует и в других странах Юго-Восточной Азии - Малайзии, Индонезии, Мьянме, Камбодже и т.д.

В среднем россияне едут в туры в Юго-Восточную Азию на 9-14 дней, так что продление безвизового режима основную массу туристов никак не затронет, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Но в общей массе путешественников есть несколько процентов и таких, кто въезжает в Таиланд, Вьетнам на несколько месяцев с целью туризма, хотя работают там и арендуют жилье, добавляет эксперт.

В целом новости об увеличении сроков безвизового режима создают позитивный фон для этого направления в целом.

"Безусловно, увеличение срока пребывания в стране всегда положительно влияет на спрос. Но еще и до объявления об увеличении пребывания в стране мы видели спрос среди туристов именно на данное направление", - добавляют в компании AnexTour.

Но осенне-зимний сезон по-прежнему пользуется особой популярностью. Уже начались бронирования на Новый год. Этому способствует и увеличение авиаперевозки. По сравнению с прошлым годом добавлены такие города вылета, как, например, Томск и Барнаул, отмечают в туркомпании.

Цены на Новый год также растут, хотя сейчас еще можно забронировать туры со скидкой.

Стоимость перелета в Таиланд, как и в Индонезию, на Новый год выросла в среднем на 25%, стоимость отелей - на 40-50%. Так, по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, авиабилет в Таиланд на Новый год стоит около 45 тыс. рублей, в Индонезию - 55,5 тыс. рублей, во Вьетнам - 38 тыс. рублей. Средняя стоимость ночи в Таиланде на новогодние праздники составляет 10,5 тыс. рублей, во Вьетнаме - 9,6 тыс. рублей.

По данным бронирований отелей на осень, средний чек стоимости ночи в Таиланде составляет 6,7 тыс. рублей, в Индонезии - 9,5 тыс. рублей, а во Вьетнаме - 7 тыс. рублей, отмечает руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова. На осень 2023 года средняя стоимость авиаперелета в одну сторону в Таиланд составляет 36 тыс. рублей на человека, в Индонезию - 45 тыс. рублей, а во Вьетнам - 37,7 тыс. рублей.

Юго-Восточная Азия в целом опять очень популярна у россиян. Прямое авиасообщение в этом году у России есть лишь с 50% из тех стран, куда летали прямые рейсы в 2019 году, отмечает Горин. Авиасообщение есть с азиатскими странами, что и сыграло позитивную роль.

Второй фактор - стоимость отелей, которая оказалась ниже, чем на других популярных направлениях, таких как Турцию, Египет, ОАЭ. В Турции сейчас ночь в пляжных отелях, по данным агрегаторов, стоит около 10 тыс. рублей. Правда, в большинстве случаев в Турции отели работают по системе "все включено", тогда как в Азии - предлагаются только завтраки. Тем не менее, в некоторые периоды этого года турпоток в Таиланд даже превышал поток в Турцию.

Однако если в Турцию или ОАЭ лететь около пяти часов, то в Азию - около девяти. В результате авиаперелеты оказываются дороже примерно раза, чем в Турцию или ОАЭ.

В итоге стоимость туров в разные части света вполне сопоставима. Средний чек туров в Таиланд, Вьетнам на эту осень составляет от 250 до 350 тыс. рублей на двоих. Сумма зависит от продолжительности туров и от категории отеля, говорит Горин.

Сейчас Юго-Восточная Азия уже перестала быть только зимним направлением. Туры пользовались спросом и в летний период.

Кроме того, тот же Таиланд перестал быть "экономичным" направлением. С августа эта страна присоединилась к концепции Priority, отмечает представитель туроператора.