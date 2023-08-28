Юго-Восточная Азия и другие безвизовые страны для россиян

В начале года редакция подготовила серию обзоров по всем частям света, рассказав, в каких странах туристы из России могут отдыхать и путешествовать без виз. А также в одной публикации «Мир без виз» дали их список.

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За прошедшие месяцы в ряде государств изменили визовую политику и условия въезда. В обзоре мы уточнили информацию по некоторым из них.

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Вьетнам

В три раза увеличен срок пребывания российских туристов во Вьетнаме. Новые правила действуют с 15 августа. Безвизовое пребывание разрешено до 45 дней. При оформлении электронной визы EV иностранцы получают право находиться в стране до 90 дней. Есть возможность оформления многократного въезда в течение срока ее действия. Прибытие с электронными визами предусмотрено через 13 аэропортов. В том числе через популярные у туристов Камрань (Нячанг), Хошимин, Фукуок. Также туристов пропускают через 16 наземных и 13 морских пограничных пунктов.

Таиланд

С 1 апреля Таиланд вернулся к практике предоставления безвизового режима до 30 дней вместо действовавшего ранее 45-дневного срока. В ответ на заявления тайского турбизнеса о необходимости возврата к увеличенному безвизу этот вопрос обещало рассмотреть новое правительство страны. Российские авиакомпании увеличивают количество рейсов и географию вылетов в Таиланд в зимний сезон 2023–2024 гг.

Мьянма

Республика Союз Мьянма еще на один год продлила безвизовый въезд на срок до 30 дней для граждан России – с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Прибытие возможно только через аэропорты в городах Янгон, Мандалай и Нейпьидо. Кроме того, можно оформить специальную туристическую визу, действующую в течение полугода. Для разрешения с двукратным въездом максимальный срок пребывания 30 дней. Для многократной визы – до 90 дней в течение 6 месяцев. Стоимость – 55 и 85 долларов соответственно. Условием для выдачи служит бронь в отеле из списка, который утверждает Министерство отелей и туризма.

На 6 сентября запланирован первый прямой рейс между Россией и Мьянмой. Авиакомпания Myanmar Airways собирается летать дважды в неделю по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай до конца октября. В зимнем расписании – один воскресный рейс.

Туристам в Мьянме обещают возможность использовать банковские карты «Мир» с декабря, на основании подписанного межгосударственного соглашения о партнерстве.

Ливан

Среди безвизовых для россиян стран – Ливан. В аэропорту Бейрута туристам ставят штамп о возможности пребывания в стране до 30 дней. Посольство Республики Ливан в РФ сообщает, что основное условие – не иметь в паспорте израильскую визу или штамп. Для подтверждения могут спросить бронь отеля, действие загранпаспорта – от полугода.

Между нашими странами прямого авиасообщения нет. Возможные стыковочные рейсы – через Стамбул, Каир, Дубай, Катар. В соцсетях советуют приезжать с наличной валютой: банковскими картами платить невыгодно из-за низкого официального курса ливанского фунта. У менял в мелких магазинчиках он в 2 раза лучше, чем в банках. В отелях удобно платить долларами, в которых зафиксирована стоимость номеров.

Гонконг и Макао в Китае

Два специальных административных района Китая предоставляют для россиян безвизовый въезд в туристических целях. Посещение Гонконга возможно на срок до 14 дней, Макао – до 30 дней. На границе необходимо предъявить загранпаспорт с действием от 30 дней с момента убытия. Как уточняет Генконсульство России в Гонконге, на собеседовании могут попросить показать бронь в отеле и билет на выезд.

В отсутствие прямого авиасообщения в Гонконг есть маршруты из России со стыковками в странах Ближнего Востока, а в Макао туристы нередко прибывают на пароме из соседнего Гонконга. Посещение материкового Китая при этом возможно при наличии визы. В качестве безналичной оплаты и для снятия наличных принимают карты UnionPay от не попавших под санкции российских банков.

Китай

Китай с 30 августа отменяет предварительное тестирование на COVID-19 для приезжающих в страну туристов. По отзывам российских туристов, по факту в КНР справку и так дано не проверяли.

Филиппины

На безвизовых для россиян до 30 дней Филиппинах с конца июля отменили все ограничения по COVID-19. Туристам больше не нужно предъявлять по прилете сертификаты о прививках. В общественном транспорте и иных зонах не требуют ношения медицинских масок.

Марокко

В Марокко принимают туристов из России без визы на срок до 90 дней. В начале мая авиакомпания Royal Air Maroc возобновила регулярный маршрут Касабланка – Москва – Касабланка. До конца лета запланировано осуществлять два вылета в неделю, в перспективе – перейти на три рейса.

Египет

В международном аэропорту Каира пассажирам авиакомпании EgyptAir с июня стали давать бесплатную транзитную визу на срок от 8 до 96 часов. Время окончания такой практики не определено. Нововведение дает стимул сделать краткосрочную остановку при перелетах из России через Каир в страны Европы и по другим направлениям. Например, слетать в Луксор и Асуан, чтобы посмотреть на древнеегипетские памятники.

Азербайджан

С конца марта Азербайджан разрешил туристам въезжать без предъявления сертификата о прививке от COVID-19, но только авиатранспортом, и заселение в гостиницы без подтверждения ковид-статуса. Срок особого карантинного режима на территории страны продлен постановлением правительства до 2 октября 2023 года. Россияне могут свободно путешествовать по Азербайджану до 90 дней.

Албания