Туроператоры назвали 5 стран СНГ, популярных среди российских путешественников
Рейтинг возглавила Белоруссия. В топ также попали Азербайджан, Армения, Киргизия и Узбекистан.
Туроператоры рассказали, что туры в СНГ набирают популярность у туристов. Российский союз туриндустрии (РСТ) назвал самые популярные направления.
Белоруссия стала лидером рейтинга. В топ также попали Азербайджан, Армения, Киргизия и Узбекистан.
По мнению директора по связям с общественностью компании «Интурист» Дарьи Домостроевой, туры в Белоруссия заменили россиянам экскурсии в страны Европы.
В Узбекистане российские туристы чаще всего посещают Бухару, Самарканд и Ташкент.
Казахстан этим летом также массово посещали россияне. Каспийское побережье останется востребованным и осенью.
Домостроева обратила внимание на популярность Азербайджана среди туристов. Осенью ожидается спрос на поездки в Грузию.
Нет роста турпотока в Армению в этом году. По мнению эксперта, страна мало рекламирует себя на российском рынке.
Ранее писали, куда российским туристам выгоднее всего поехать в бархатный сезон.