5 стран СНГ, популярных среди российских путешественников

Рейтинг возглавила Белоруссия. В топ также попали Азербайджан, Армения, Киргизия и Узбекистан.

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Туроператоры рассказали, что туры в СНГ набирают популярность у туристов. Российский союз туриндустрии (РСТ) назвал самые популярные направления.

Белоруссия стала лидером рейтинга. В топ также попали Азербайджан, Армения, Киргизия и Узбекистан.

По мнению директора по связям с общественностью компании «Интурист» Дарьи Домостроевой, туры в Белоруссия заменили россиянам экскурсии в страны Европы.

В Узбекистане российские туристы чаще всего посещают Бухару, Самарканд и Ташкент.

Казахстан этим летом также массово посещали россияне. Каспийское побережье останется востребованным и осенью.

Домостроева обратила внимание на популярность Азербайджана среди туристов. Осенью ожидается спрос на поездки в Грузию.

Нет роста турпотока в Армению в этом году. По мнению эксперта, страна мало рекламирует себя на российском рынке.