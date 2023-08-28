Россияне за год совершили более 150 правонарушений в Таиланде

Граждане России с начала года совершили более 150 правонарушений в Таиланде, подавляющее большинство которых связано с правилами дорожного движения. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил заместитель комиссара туристической полиции Таиланда, генерал-майор Апичат Сурибунья.

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Он уточнил, что основная задача туристической полиции "заключается в содействии внутренним и иностранным туристам в решении их проблем", а также в защите их прав и расследовании инцидентов с их участием. "Россияне достаточно часто обращаются к нам, согласно нашим данным, с января этого года граждане России обратились к нам более 350 раз в связи с различными происшествиями. Как правило, им нужна информационная поддержка. Если говорить о правонарушениях, совершаемых россиянами в Таиланде, то их немного. С января этого года, по нашим данным, был зарегистрирован 151 случай нарушения закона, из которых 90% связаны с нарушением правил дорожного движения. Причиной этому во многом служит манера вождения, не свойственная местной дорожной культуре", - сказал он.

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Инциденты с туристами

По данным консульского отдела посольства России в Таиланде, с начала года в Таиланде погибли порядка 60 граждан России. "Дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной гибели туристов, за ними следуют утопления и другие связанные с водой инциденты, реже алкоголь и наркотики", - указал заместитель главы туристической полиции.

"Некоторые россияне зачастую не надевают шлемы при вождении мотоциклов и мопедов, и это приводит к печальным последствиям. Другой стороной проблемы являются сдающие в аренду транспортные средства фирмы, которые пренебрегают проверкой водительских удостоверений. Порой можно взять в аренду машину, имея при себе только паспорт. Это очень большая проблема в Таиланде. В этой связи туристическая полиция свяжется в преддверии высокого туристического сезона со всеми владельцами прокатных компаний, чтобы в течение ближайших недель провести с ними встречу и потребовать проверять наличие международного водительского удостоверения у своих клиентов. Мы также должны повышать эффективность правоохранительных органов, что касается работы с иностранными туристами. Такая работа уже ведется", - подчеркнул Сурибунья.

Помощь на русском языке

Заместитель комиссара туристической полиции обратил внимание путешественников на важность информационной подготовки перед посещением Таиланда, поскольку местные законы и традиции могут застать врасплох неизбирательного туриста. "Я думаю, что перед посещением Таиланда всем туристам, в том числе россиянам, необходимо изучить культурные особенности нашей страны. Например, когда вы собираетесь войти в буддийский храм, не надевайте шорты или короткие юбки. Перед посещением Таиланда изучите информацию о правилах дорожного движения, а также таиландские законы. Если вы приехали в Таиланд и у вас остались вопросы, у нас есть горячая линия. Вы можете позвонить по номеру 1155 и задать любой интересующий вас вопрос, и наш сотрудник, говорящий по-русски, предоставит вам необходимую информацию", - отметил собеседник агентства.

"Вы также можете установить приложение туристической полиции Таиланда под названием Tourist Police i lert u, чтобы сообщить о несчастных случаях или вызвать скорую помощь. Оно все еще работает в тестовом режиме, но с 1 октября у нас будет постоянное приложение под названием Thailand Tourist Police", - добавил он.

Спрос на русский язык

"Среди европейских стран Россия занимает первое место по туристическому потоку в Таиланд. В ближайшем будущем нам потребуются сотрудники со знанием русского языка. И я думаю, что для улучшения взаимодействия в сфере туризма между Россией и Таиландом полезным было бы договориться о программах обмена опытом. Мы могли бы поделиться своими знаниями с российскими полицейскими, а наши сотрудники получили бы возможность изучать в России русский язык, который, несомненно, пригодится им в Таиланде. Такой проект принес бы пользу и Таиланду, и российским туристам", - выступил с предложением Сурибунья.