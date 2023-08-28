Почти 8 тысяч приморцев побывали за полмесяца в Китае благодаря безвизу

Почти 8 тысяч приморцев посетили Китай после возобновления безвизового режима. Он начал действовать почти две недели назад.

© РИА "ФедералПресс"

Как рассказал глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский, с начала действия безвиза через приморскую границу Китай посетили 7,8 тысячи человек.

«Эта процедура – ежедневная, за исключением выходных и праздничных дней», – отметил Крепский.

Безвизовый режим возобновили с 1 августа. Теперь туристам, чтобы отправиться в Китай, получать визу не нужно. Первые граждане выехали по безвизу через пограничный переход Краскино – Хуньчунь 15 августа.