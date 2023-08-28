Почти 8 тысяч приморцев побывали за полмесяца в Китае благодаря безвизу
Почти 8 тысяч приморцев посетили Китай после возобновления безвизового режима. Он начал действовать почти две недели назад.
Как рассказал глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский, с начала действия безвиза через приморскую границу Китай посетили 7,8 тысячи человек.
«Эта процедура – ежедневная, за исключением выходных и праздничных дней», – отметил Крепский.
Безвизовый режим возобновили с 1 августа. Теперь туристам, чтобы отправиться в Китай, получать визу не нужно. Первые граждане выехали по безвизу через пограничный переход Краскино – Хуньчунь 15 августа.
Ранее «ФедералПресс» писал, что благодаря возобновлению безвизового режима между Россией и Китаем подешевели туристические путевки. Прежде гражданам приходилось платить около двух тысяч рублей за оформление визы. Но, чтобы отправиться в Поднебесную по безвизу, необходимо соблюсти ряд требований. Он действует только для туристических групп. Первые туристы отправились по новым правилам в Хуньчунь 15 августа.