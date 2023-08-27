Юлия Шилова: «Отношение к русским не изменилось»

Писательница Юлия Шилова много лет назад купила недвижимость в Черногории. Когда она в этом году собиралась на отдых, то переживала, как ее там примут.

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«Я когда летела, очень сильно боялась русофобии, — призналась Юлия. — Но ничего негативного я не заметила. Люди доброжелательные, улыбчивые, отзывчивые. Говорили, что русских в кафе не обслуживают, но ничего такого нет».

Как призналась писательница, в Черногории все очень хорошо знают друг друга. Много лет все вместе. Правда, один раз в кафе официант не сразу подошел к ней, но она считает, что тут ничего такого уж страшного нет. Еще Юлия видела разок на стене граффити: перечеркнутый российский флаг и надпись на черногорском: «Русские, пошли вон!»

Но это было уже ближе к Хорватии. Больше ничего ужасного она не заметила. Сегодня в стране очень много русских, как признается Юлия, она кругом слышит русскую речь. Также, как и украинскую, кстати. Но никто между собой не конфликтует, никаких проблем нет. Местное население не изменило к русским своего доброжелательного отношения. «А вот долететь до Черногории сегоня очень сложно, — рассказывает писательница. — И очень дорого. Прямых рейсов нет, нужно лететь через Белград. Но цена на билеты — 143 тысячи туда и обратно».

Но сегодня люди вынуждены лететь — у кого-то там дома, дети, родственники, деваться некуда. Но дешевле, уверена Шилова, уже не будет. Цены в стране очень выросли. В этом году к маме прилетела дочь, которая поинтересовалась, остались ли магазины по одному евро, где была интересная мелочевка, но такие магазины исчезли, рассказала писательница. Теперь, по признанию Юлии, и в рестораны ходить стало дорого. И если раньше в Черногории брали доллары, то теперь доллары не в ходу, только евро.