Топ-5 красивых мест в Грузии, которые стоит посетить

Эта страна сможет удивить любого.

© Чемпионат.com

Тбилиси

Видео дня

Пытаясь узнать Тбилиси изнутри, легко задержаться в этом городе на пару месяцев. Поэтому необходимый туристический минимум обычно включает в себя лишь малую часть столичных достопримечательностей: крепость Нарикала, театр марионеток Резо Габриадзе, воспетые Пушкиным Тифлисские бани, собор Цминда Самеба, блошиный рынок у Сухого моста, площадь Свободы и проспект Руставели.

Если время позволяет, стоит выделить несколько часов на Сололаки – колоритный район «старой Грузии» с узнаваемыми резными балконами, деталями «кавказского модерна», бесконечными лестницами и гирляндами чистого белья, натянутыми прямо между домами. А закончить прогулку по городу закатом на Мтацминде и гастроужином в одном из бесконечных ресторанов локальной кухни.

Гудаури и Военно-Грузинская дорога

Нельзя путешествовать по Грузии и ни разу не выехать на Военно-Грузинскую дорогу. Эта очень живописная, но достаточно опасная трасса тянется через Главный Кавказский хребет, «нанизывая» на себя россыпь аутентичных посёлков и великолепных панорам. Остановки стоит сделать как минимум трижды: у Арки дружбы народов России и Грузии, откуда открывается впечатляющий вид на окрестные горы, на курорте Гудаури и в посёлке Пасанаури, который считается родиной хинкали и где сливаются Чёрная и Белая Арагви. Далее по дороге – крепость Ананури и лазурное Жинвальское водохранилище, где стоит остановиться тем, кто подустал от смены впечатлений.

Батуми

Сочетая очарование приморского южного города с инфраструктурой современного курорта, Батуми идеально подойдёт для комбинированного путешествия в формате «урбанистический туризм + пляж». Жемчужиной «аджарского Сингапура» уже более 100 лет остаётся ботанический сад, где вдыхали ароматы хвои, эвкалипта и роз виднейшие грузинские, а затем и советские деятели науки и культуры. Компанию саду в списке мест притяжения города составляет авангардная скульптура «Али и Нино», историю любви которых можно подслушать на центральной набережной.

Казбек и Степанцминда

К пятитысячнику Казбеку лучше приезжать ранним утром: уже в полдень его вершина теряется в плотной дымке облаков. Могучие горные склоны служат эффектной естественной декорацией древнему Храму Святой Троицы в Гергети – самой высокогорной постройки в Европе. Каменная церковь находится буквально выше облаков, на высоте более 2 тыс. м, благодаря чему складывается ощущение, что она парит в воздухе.

Вернуться на землю поможет долгая прогулка в дoлине Трусо, между 60 минеральными источниками и водопадами Терека. Дoлина Трусо – одно из самых уединённых мест во всей Грузии, а потому очень подходит для того, чтобы остаться наедине со своими мыслями и немного перевести дух между шумными застольями.

Вардзия