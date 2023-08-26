Барбикор путешественника: 6 розовых достопримечательностей

Фильм "Барби" разорвал мировой прокат, побивая всевозможные рекорды по сборам. Одновременно с этим в разных странах начали устраивать тематические вечеринки и фотосессии, где главным атрибутом становится розовый цвет. Но мало кто знает, что природа опередила этот тренд задолго до выхода фильма. В России и мире есть места, отличительная черта которых – ярко розовые оттенки.

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Где можно сделать снимки в атмосфере барбикора – в материале Москвы 24.

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Малиновое озеро, Алтай

Почему вода здесь розовая, с давних пор ходит немало легенд разной степени невероятности. В реальности же все намного проще: "виновниками" стали микроскопические водоросли, которые выделяют пигмент такого оттенка. В зависимости от погодных условий цвет водной глади может меняться от нежно-розового до фуксии.

Говорят, соль и грязь из этого озера обладают чудодейственными свойствами и могут вылечить практически любую болезнь. Так что приехать на Малиновое озеро можно не только для ярких фотографий, но и ради своего здоровья.

Как добраться: от Барнаула нужно проехать около 400 километров до села Михайловского, после чего сесть на автобус до Малинового озера. Также можно сначала доехать поездом из Барнаула до села Кулунда, а оттуда уже провести примерно 1,5 часа в автобусе.

Розовые скалы, Башкирия

Под Уфой есть живописные скалы розовато-красного цвета. Такой оттенок им придают окаменелые водоросли. Они росли здесь около 2,5 миллиарда лет назад, когда на этом месте было море. Если присмотреться к рельефу, можно попытаться найти и разглядеть отпечатки этих водорослей.

Как добраться: Розовые скалы расположены довольно далеко от цивилизации, поэтому местные рекомендуют взять организованную экскурсию. Добраться туда своим ходом тоже можно, для этого придется преодолеть 190 километров от столицы региона. На машине нужно ехать по трассе Уфа – Белорецк до села Ассы, найти указатель "Розовые скалы" и пройти около двух-трех километров пешком. Другой вариант – электричка Уфа – Инзер до станции Ассы, или 95-й километр, и оттуда три-четыре километра своим ходом.

Озеро Сасык Сиваш, Крым

Необычный цвет воде придают водоросли с каротиноидами. Причем окрашивается она во все оттенки розового – от светло-кораллового до малинового и местами сиреневого. Самый яркий цвет можно наблюдать летом, когда озеро немного мельчает. Кроме эстетического удовольствия, здесь можно получить пользу для здоровья: соль из озера считается целебной и продается здесь повсеместно. При этом соленой остается только юг Сасык Сиваша. Озеро разделено дамбой, благодаря чему его северная часть остается пресной.

Как добраться: из Симферополя нужно доехать на электричке до станции 54-й километр. В пути придется провести примерно полчаса. Кроме того, из Евпатории до озера ходят маршрутные автобусы и трамвай.

Пляж Комодо, Индонезия

От российских просторов перемещаемся за рубеж. Остров Комодо в Индонезии известен, прежде всего, варанами – самыми крупными ящерицами в мире. Но главная достопримечательность для нашего списка – единственный в стране розовый пляж, который получил такой оттенок благодаря песку из коралловой крошки.

Как добраться: ближайший крупный остров с аэропортом – Флорес. Добраться до Комодо оттуда можно с организованной экскурсией или трансфером на катере.

Розовый город Джайпур, Индия

Джайпур был основан в начале XIX века и моментально стал столицей своего штата. Накануне визита Принца Уэльского в 1876 году махараджа (так в Индии называется высший титул государя) приказал перекрасить все здания в городе в розовый цвет. По задумке, он символизировал радушие и приветливость местных жителей.

Как добраться: удобнее всего добираться в Джайпур из Дели. Дорога на поезде в одну сторону займет чуть менее пяти часов.

Каса Росада, Буэнос-Айрес

Каса Росада – официальная резиденция президента Аргентины, которая находится в центре столицы неподалеку от площади Пласа-де-Майо. С испанского языка ее название дословно переводится как "розовый дом". Причиной такого необычного цветового решения называют политические разногласия сторонников федерализации страны и унитариев. Первые использовали красный цвет, вторые – белый. В середине XIX века президент Аргентины Доминго Фаустино решил символично "смешать" эти оттенки, чтобы хотя бы внешне примирить идеологических противников. Однако есть и другая, более прозаичная версия происхождения "Розового дома". Дело в том, что стены резиденции аргентинского лидера выкрашены известью, смешанной с бычьей кровью. Считалось, что это защитит здание от повышенной влажности.