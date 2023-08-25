Пять причин доехать до озера Сары-Челек

Озеро Сары-Челек – третье по глубине в Центральной Азии и одно из самых живописных мест Кыргызстана. Находится оно в Джалал-Абадской области, высоко в горах, и есть пять причин, чтобы его посетить. От Бишкека до озера – десять часов езды. Более 500 километров пути пролегают через горные серпантины и ущелья. Один из самых тяжелых участков маршрута – перевал Тоо-Ашуу.

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Причина №1. Проехать крутой перевал Тоо-Ашуу

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Тоо-Ашуу, или «верблюжий» перевал – серьезное испытание для водителя. Извилистый серпантин с крутыми поворотами требует максимальной концентрации. Порядка трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. Трудно себе представить, что в древности по этим же дорогам тянулись караваны Великого шелкового пути. Даже сейчас, на машине, преодолеть этот подъем достаточно тяжело.

Через перевал и сейчас пролегает главная транспортная артерия, соединяющая северную и южную части страны, поэтому трафик машин всегда высокий. На вершине принято делать остановку, чтобы перевести дух и насладиться видом Суусамырской долины.

Географически Суусамырская долина относится к Чуйской области. Но если по ту сторону перевала Тоо-Ашуу чувствуется нечто городское, то здесь природа намного интереснее. Горы, реки, разноцветные поля. Но не обольщайтесь – это атрибуты лета. Зимой Суусамырская долина – одно из самых суровых мест в Кыргызстане. Температура воздуха опускается до -30 градусов. А если учитывать высокую влажность, то морозы здесь не хуже сибирских.

Одно из самых колоритных мест по дороге на Сары-Челек – Суусамырский базар. С виду все скромненько: аккуратные, чистые белые юрты. Здесь можно купить натуральную продукцию местных чабанов, которая скрасит путешествие. Кстати, совет: если вас укачало по дороге, соленый курут быстро приведет вас в норму. Летний сезон на Суусамыре длится до сентября.

«Сейчас туристов стало очень много. Приезжают из Арабских стран, много европейцев. Очень любят кобылье молоко. Для них это в диковинку. Сначала удивляются вкусу, морщатся, но потом просят добавки. У нас же все натуральное. Часто туристы просят приготовить наши национальные блюда, а еще покататься на лошадях», – рассказала местная жительница Суусамыр Гулийпа Бектемирова.

Причина № 2. Насладиться горной форелью в ущелье Чычкан

Еще пару часов пути – и попадаем в ущелье. Горы обхватывают дорогу с двух сторон, вместо цветочных полей появляются еловые леса. Остановка в урочище Чычкан – еще одна причина отправиться в путешествие к озеру Сары-Челек. Урочище Чычкан расположено примерно на полпути, останавливаются здесь обычно, чтобы перекусить. Мы решили отведать блюдо из знаменитой горной форели.

Форель разводят в заводях местных рек. В округе очень много водоемов. Секрет успешного рыбоводства – это проточный бассейн. Благодаря чистой воде в рыбе не будет чувствоваться запаха тины. Ну и корм, конечно, нужен самый лучший: благодаря ему всего за год с небольшим форель вырастет до двух килограммов. Неудивительно, что рыбные блюда – самые популярные в местных кафе и ресторанах.

«Соли добавляем совсем немного. А в муке обвалять нужно, чтобы при жарке рыба сохранила форму. Важно, чтобы масло было не сильно раскаленное. Рыба очень нежная и может подгореть», – прокомментировал повар Бакытбек Уйбак уулу. Несомненный плюс рыбы на обед в том, что готовится она буквально за 10 минут. Передать этот аромат вряд ли получится.

Причина № 3. Прогуляться в ореховом лесу Арсланбоб

Ради остановки в небольшом селе Арсланбоб нужно сделать небольшой крюк. Но самый крупный в мире ореховый лес стоит этого. Центр села Арсланбоб по-восточному шумный, похож на один сплошной базар. Местные жители, кажется, даже не замечают соседство с величайшим ореховым лесом в мире. Хотя каждый из них так или иначе с ним связан.

Из центра села к орешнику можно доехать на такси. Скорее всего, это будет старенький советский внедорожник, потому что дорога к лесу сложная. Орешник раскинулся на склонах гор, его площадь – почти 600 тысяч гектаров.

Первые шаги в лесу сильно напоминают первый заход в воду. После жаркой дороги здесь – приятная свежесть и прохлада. Поэтому хочется разбить палатки, остаться на пару дней. Зарождение леса связывают с именем одного из сподвижников пророка Мухаммеда. А вот распространение орехов за границей – с Александром Македонским.

Местные жители не совсем понимают, почему орех называют «грецким». Существует легенда, что здесь когда-то давно со своим войском проходил Александр Македонский, и он-то и забрал несколько деревьев к себе, и так орех стал грецким.

Ореховые леса простираются почти к самому озеру Сары-Челек. Территория заповедная. Ломать ветки, рубить деревья – запрещено. Можно только гулять в лесу, наслаждаясь чистым воздухом.

Причина № 4. Увидеть биосферный заповедник Сары-Челек

Территория вокруг озера Сары-Челек входит в одноименный биосферный заповедник. Он создан, чтобы сохранить уникальные образцы местной флоры и фауны.

Все делается для того, чтобы сохранить природу в первозданном виде, для удобства животных, которые здесь обитают. Даже в этом лесу можно встретить некоторых представителей местной фауны. Вряд ли мы увидим снежного барса, он живет слишком высоко в горах. А вот встретиться с кабаном или медведем вполне возможно.

Общая площадь заповедника – 24 тысячи гектаров. Богатство местных лесов – десятки видов животных и сотни видов растений. Часть из них занесена в Красную книгу.

«У нас работают 17 егерей. У каждого – свой маршрут обхода. На территории заповедника запрещена охота. Если услышим звук выстрела, то снаряжаем специальную группу и выходим на поиск. Егеря могут быть в походе несколько дней», – объяснил директор Сары-Челекского государственного биосферного заповедника Абдыразак Назарбеков.

Причина № 5. Отдохнуть на озере Сары-Челек

Озеро Сары-Челек – финальная точка нашего путешествия. По одной из версий оно образовалось в результате землетрясения. Горный обвал блокировал реку, и вода затопила всю долину.

С киргизского Сары-Челек можно перевести как «желтый ковш» или «желтая бочка». Существует легенда, что такое название озеру дал некий пасечник. Он стоял на берегу, наливал мед ковшом в бочку и ему так понравился цвет, что он так и нарек это озеро. Кстати, пасеки здесь существуют и сегодня. Осенью, когда окрестные деревья наливаются желтым, действительно можно найти определенное сходство.

Площадь озера – всего пять квадратных километров. Для сравнения, Иссык-Куль больше в тысячу раз. Но у Сары-Челек своя красота. Вместо песчаных пляжей здесь – отвесные скалы. На склонах – вековые ели. Вода настолько чистая, что можно разглядеть дно. Правда, из-за резких перепадов глубин купаться в Сары-Челек запрещено.

Самое приятное – озеро спрятано высоко в горах и практически отрезано от цивилизации. Здесь нет сотовой связи и даже электричества. Так что туристы полностью погружаются в мир нетронутой природы.