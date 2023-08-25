Самый бюджетный курорт Эгейского побережья: видео
Эгейское побережье Турции принято считать одним из самых дорогих направлений для отдыха в стране. И это неудивительно, ведь это место славится своими фешенебельными курортами, такими как Бодрум, Кушадасы или Олюдениз.
Но среди этих дорогих курортов в небольшой бухте спрятался город Мармарис.
Мармарис находится в юго-западной части побережья, в 95 км от аэропорта города Даламан. В нем проживает около 30 тысяч человек. А пляжи не заполнены туристами.
Это типичный средиземноморский городок с узкими улочками, белоснежными домиками, каменной кладкой и голубыми ставнями.
В Мармарисе достаточно отелей и апартаментов на любой вкус и бюджет. Но цены здесь значительно ниже, чем в соседнем Бодруме.
Здесь царит неспешный южный уклад жизни. А по вечерам городок оживает: работают уютные кафе, рестораны, проводятся концерты.
Об этом месте рассказали в видео на странице @Chiko_travel.
Ранее мы писали о том, почему в Турции чай пьют только из маленьких узких стаканчиков.