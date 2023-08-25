Эгейское побережье Турции принято считать одним из самых дорогих направлений для отдыха в стране. И это неудивительно, ведь это место славится своими фешенебельными курортами, такими как Бодрум, Кушадасы или Олюдениз.

Но среди этих дорогих курортов в небольшой бухте спрятался город Мармарис.

Мармарис находится в юго-западной части побережья, в 95 км от аэропорта города Даламан. В нем проживает около 30 тысяч человек. А пляжи не заполнены туристами.

Это типичный средиземноморский городок с узкими улочками, белоснежными домиками, каменной кладкой и голубыми ставнями.

В Мармарисе достаточно отелей и апартаментов на любой вкус и бюджет. Но цены здесь значительно ниже, чем в соседнем Бодруме.

Здесь царит неспешный южный уклад жизни. А по вечерам городок оживает: работают уютные кафе, рестораны, проводятся концерты.

Об этом месте рассказали в видео на странице @Chiko_travel.