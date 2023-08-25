10 лучших направлений для отдыха осенью

Лето подходит к концу, и начинается пора отдыха в бархатный сезон. Осенью цены на популярные направления существенно снизятся, поэтому самое время начать выбор тура.

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«Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, какие направления подойдут для долгожданного отпуска.

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Зарубежные направления

По его словам, самые популярные курорты, на которых могут отдохнуть россияне осенью, — это Египет и Арабские Эмираты.

— Египет будет предлагать варианты по системе «Все включено» за относительно небольшие деньги. А в ОАЭ в этот период можно будет совместить пляжный и урбанистический отдых с экскурсионной программой. Это направление сочетает в себе роскошь и комфорт, — сказал он.

Также в сентябре начинается сезон на Шри-Ланке и в Таиланде. Кроме того, россияне очень ждут открытие продаж туров в Китай. Однако контракт между странами еще не заключен, отметил эксперт.

По его мнению, возможно, откроется Индия, но программа еще не согласована. А также можно выбрать отдых в Доминикане или на Кубе.

— Очень ждем открытия Индии, потому что это интересное направление, которое нравится россиянам. Также можно полететь на отдых в страны Карибского бассейна, например, в Доминикану и на Кубу, — говорит он.

До середины октября можно отдыхать в Турции на побережье Анталийского залива. Важно помнить, что чем ближе к Алании, тем лучше будут погодные условия, напомнил Мельник.

Отдых в России

По его мнению, самое интересное и популярное направление для осеннего отдыха в России — Красная Поляна.

— Абсолютным лидером этой осенью будет Красная Поляна. Спрос на данное направление высокий круглогодично. Россияне любят отдыхать в хороших отелях с видом на горы, а Красная Поляна идеально для этого подходит, — рассказал он.

Также будут популярны отели премиального уровня в Сочи, потому что они снижают цены на проживание осенью и становятся более доступными, объяснил собеседник «ВМ».

Помимо этого, специалист отметил, что можно провести осенний отпуск в Калининграде, однако он будет актуален до конца сентября.

Стоимость осеннего отдыха и способы сэкономить

Эксперт по туризму заявил, что самые высокие цены на отдых за границей будут в высокие даты. Лучше покупать туры заранее, потому что это позволит сэкономить до 35 процентов от стоимости путевки.

— Цены на отдых осенью резко увеличиваются во время школьных каникул — в конце октября и начале ноября. В эти даты все направления будут намного дороже, поэтому тур нужно покупать в начале сентября. В это время многие заняты подготовкой к школе, и система бронирования уменьшает цены на более дальние даты. Важно помнить, чем ближе к дате вылета, тем тур становится дороже, — сказал Мельник.

Специалист объяснил, что на сегодняшний день нельзя спрогнозировать точные цены на осенний отдых за границей, потому что они постоянно меняются.

Среднестатистическая прогнозируемая цена за неделю проживания на одного человека в осенний период составит:

на Шри-Ланке от 50 тысяч рублей;

на Кубе — 100 тысяч;

в Турции от 30–35 тысяч;

в Египте — 40–45 тысяч рублей;

в ОАЭ — от 50 тысяч рублей.

— В российских отелях также есть динамическое ценообразование. Сегодня номер может стоить 10 тысяч рублей за ночь, а завтра его цена резко поднимется до 13 тысяч рублей. Это происходит, потому что в отелях остаются последние места. Стоимость номера в Сочи в осенний период составляет от трех до 45 тысяч рублей за сутки. К этой цене нужно добавить перелет от 15 тысяч рублей, трансфер и медицинское страхование, — говорит Мельник.

Специалист рекомендует не покупать пакетные туры в Сочи, потому что отдельная бронь отеля и авиабилетов обойдется дешевле.

— Такая схема позволяет сэкономить от 10 до 15 тысяч рублей, — сказал он.

Осенью можно выбрать те направления отдыха, которые недоступны в летнее время, например, Африку, Азию и страны Карибского бассейна, подытожил собеседник «ВМ».