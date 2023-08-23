Как отдохнуть в Абхазии и не испортить отпуск

Абхазия весьма популярна у россиян как вариант бюджетного отдыха на море, особенно в бархатный сезон. Но у этой страны есть ряд особенностей, которые нужно учитывать, отправляясь туда.

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Корреспондент "РГ", в том числе и на своих ошибках, понял, как не испортить отпуск, а насладиться прекрасной природой и черноморским побережьем.

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В море притаился... ротавирус

Тяжело сегодня российскому туристу выбрать место для бюджетного отдыха на море. Турция из-за курса валют для многих стала недоступной, до Крыма сложно добраться и не так уж безопасно там находиться, Краснодарский край переполнен отдыхающими. И многие вспомнили про Абхазию. Даже те, кто зарекался больше не ездить в эту страну. Это как рулетка: вы можете отдохнуть великолепно, а можете испортить весь свой отпуск. И вот почему.

В "Стране души", именно так поэтично переводится на русский язык название "Абхазия", отсутствуют нормальные очистные сооружения. Часто канализационные стоки сливаются прямо в море, отчего больше всего страдают дети. В 90 процентах случаев они подхватывают ротавирус и прочие кишечные инфекции. Особенно в Гагре. По этой же причине местные жители не советуют купаться в центре Сухума, несмотря на прекрасную набережную. Так что, прежде чем лезть в воду, поинтересуйтесь, где всего безопаснее это делать.

Еще один важный момент - это местный разливной домашний алкоголь. Воздержитесь от покупки. Даже если вас будут уверять: "Это вино мы сами пьем, оно самое лучшее во всей стране..." Я бы рекомендовал употреблять, да и то очень умеренно, только то, что в заводской упаковке.

Алкоголь тут гораздо дешевле, чем в России, поскольку не так дороги акцизы. И запомните: чем ближе к границе с Россией вы отдыхаете, тем выше цены на еду, жилье и все остальное. И тем хуже отношение к туристам. Особенно этим отличается Гагра.

- Такое ощущение, что мы здесь пустое место, - поделился впечатлениями врач из Казани Евгений Ишинин, отдыхавший в Абхазии в начале августа. - Они считают, что если нацепили на свое заведение слово "Столовая", то все. Народ пойдет за дешевизной. А по факту средняя стоимость комплексного обеда - 500-600 рублей, как в хорошем кафе в Казани. Да еще и невкусно. Вечером два часа прождали, пока принесут шашлык, и перед нами никто даже не извинился.

Ильнур Тахриев, студент из Иннополиса, поразился тому, что здесь нет самокатов. Но, походив по набережной старой Гагры, понял почему.

- Тут элементарно нет ровных дорожек. Странное ощущение. Вроде бы море красивое, природа пышная, а вокруг какая-то полуразруха. Плитку как будто бы положили, но есть ямы. На берегу - мусор. Здания обшарпанные. И местные, похоже, не хотят вкладываться в инфраструктуру. Главное - набить карманы, пока сезон.

Спа-отель с пустынным пляжем

Но в Абхазии пока еще есть места, где не развращены большими деньгами туристов и предлагают действительно уникальный отдых. Нужно просто забраться вглубь страны, и вы получите яркие эмоции, убедившись, что это все же "Страна души".

Даже в столице республики, городе Сухум, цены совсем иные. К примеру, где вы еще можете прокатиться в троллейбусе всего за пять рублей? Здесь же расположен самый модный в стране пляж "Мокко", отличающийся от остальных хорошим сервисом и золотистым песком вместо привычной на черноморском побережье гальки. Находится он на окраине города, и стоки здесь не сливают.

В последнее время у продвинутых туристов, кто уже не в первый раз отдыхает в Абхазии, популярным становится Очамчира. Город расположен в 170 километрах от границы с Россией и примечателен чистейшим морем, пустыми пляжами, отсутствием толп отдыхающих.

Здесь ты словно переносишься во времена Советского Союза. Отношение к тебе именно как к гостю, нет ощущения, что каждый второй хочет на тебе нажиться. А недавно там построили первый в Абхазии спа-отель с термальными ваннами. Ну то есть как построили? На окраине города стоял бетонный скелет без окон и дверей - недострой с советских времен. Еще два года назад в этих локациях можно было снимать фильм ужасов. Коровы умудрялись подниматься до второго этажа, а на крыше вольготно росли травы и кустарники. Однако здание облицевали, отремонтировали, завезли мебель, и с этого лета здесь готовы принимать гостей.

Горный тур под ключ

В последние годы в республике открывается много различных кемпингов и глэмпингов. Один из них, Тамыш, находится в Очамчирском районе на берегу моря по соседству с горячими источниками Кындыг. Тут же можно снять апартаменты. Единственный минус - отсутствие цивилизации и развлечений. Зато вас обеспечат домашней едой, и полное уединение вам гарантировано.

Если вам надоело море, можете отправиться в горы. Там тоже открылось огромное количество кемпингов и глэмпингов, в том числе и на высоте полторы тысячи метров. Один из них находится в Кодорском ущелье, в сорока километрах от Сухума. Здесь есть электричество, туалеты, в душевых горячая вода. Палатки установлены на деревянные настилы (благодаря этому в горах намного теплее спать по ночам), их же удобно использовать в качестве небольшой террасы. Для гостей продуманы многодневные маршруты по горам. Можно приобрести сразу "тур под ключ" за вполне адекватные деньги.

Цены на жилье в Абхазии самые разные. Мы с компанией из 12 человек снимали двухэтажный дом на окраине Сухума за тысячу рублей с постояльца. Территория огромная, и главное - можно было угощаться дарами сада. Такие вкусные фрукты мы, пожалуй, еще не ели.

А можно найти и санаторий от трех тысяч в сутки в Гудауте с трехразовым питанием. Или отдохнуть в частном отеле в Гагре с бассейном за семь тысяч с человека... Или в палатке на берегу моря от 500 рублей. Все зависит от вашего желания.

Но будьте осторожны. В этой сфере орудует много мошенников. И если вы обратились к посреднику, а такое там сплошь и рядом, и внесли задаток, человек может пропасть с вашими деньгами.

Город-призрак Акармара

Что же касается экскурсий, то в этой сфере тоже все по-разному. Если отправитесь на горное озеро Рица, будьте готовы к огромному количеству туристов, которых везут сюда даже из Сочи. Виды красивые, но, чтобы сфотографироваться в определенных локациях, нужно отстоять немалую очередь.

В село Новый Афон лучше ехать самостоятельно. Так у вас будет больше свободного времени, чтобы погулять по живописным местам, подняться в Анакопийскую крепость, откуда открывается шикарный вид, увидеть раритетный узкоколейный паровозик, который непонятно как попал на вершину горы Акуи.

Но одно из самых загадочных и притягательных мест в республике, которое потихоньку начинают обживать туристы, это город-призрак Акармара. Некогда богатый шахтерский поселок опустел после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. За это время природа отвоевала у человека большую часть домов.

При этом в городе по-прежнему живет около пятидесяти человек, и каждый со своей историей. Многие не хотят общаться и избегают камер смартфонов: "Это наша сложная жизнь, а не аттракцион для туристов". А вот бабушка Нанули продаст вам вкуснейшие пирожки с картошкой и сыром прямо со сковороды.

Недавно здесь в одной из квартир открылся первый музей.

Пожилая хозяйка умерла, а родственники решили увековечить ее память, сохранив всю мебель и обстановку, чтобы люди могли проникнуться местным бытом. Меня как уроженца города Чистополя приятно удивило то, что среди экспонатов имеются часы чистопольского завода "Восток".

Добраться до Акармары можно как в составе экскурсии (но тогда времени у вас будет в обрез), так и самостоятельно. Но для этого вам нужно доехать до города Ткварчал, а там уже взять такси или арендовать джип за пять тысяч рублей. И лучше отправляться пораньше, иначе времени на все может не хватить.

P.S.