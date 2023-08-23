Сколько стоит отдых в Турции по системе «все включено» в сентябре

Дешевле всего лететь на отдых в начале месяца.

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Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, во сколько обойдутся недельные туры на двоих на курортах турецкой провинции Анталья по системе «всё включено» с перелётом из Москвы.

Отели «три звезды»:

начало сентября — 92,5–100 тысяч ₽;

середина сентября — 108–115 тысяч ₽;

конец сентября — цены ожидаются чуть ниже, чем в середине месяца.

Отели «четыре звезды»:

начало сентября — 95–108 тысяч ₽;

середина сентября — 114–120 тысяч ₽.

Отели «пять звёзд»:

начало сентября — 115–143 тысячи ₽;

середина сентября — цены выше на 13–16%

конец сентября — у некоторых отелей цены могут немного снизиться.

В АТОР отмечают, что пятизвёздочные отели в Анталье разные по ценам и инфраструктуре. Туристы могут рассчитывать в сентябре примерно на такие суммы:

туры в отели 5* среднего уровня — от 180–200 тысяч ₽ и выше;

туры в отели 5* высокого уровня — от 250–260 тысяч ₽ и выше

туры в отели 5* уровня Deluxe — от 350 тысяч ₽ и выше, иногда стоимость путёвки может превышать 1 миллион ₽.