Сколько стоит отдых в Турции по системе «все включено» в сентябре
Дешевле всего лететь на отдых в начале месяца.
Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, во сколько обойдутся недельные туры на двоих на курортах турецкой провинции Анталья по системе «всё включено» с перелётом из Москвы.
Отели «три звезды»:
- начало сентября — 92,5–100 тысяч ₽;
- середина сентября — 108–115 тысяч ₽;
- конец сентября — цены ожидаются чуть ниже, чем в середине месяца.
Отели «четыре звезды»:
- начало сентября — 95–108 тысяч ₽;
- середина сентября — 114–120 тысяч ₽.
Отели «пять звёзд»:
- начало сентября — 115–143 тысячи ₽;
- середина сентября — цены выше на 13–16%
- конец сентября — у некоторых отелей цены могут немного снизиться.
В АТОР отмечают, что пятизвёздочные отели в Анталье разные по ценам и инфраструктуре. Туристы могут рассчитывать в сентябре примерно на такие суммы:
- туры в отели 5* среднего уровня — от 180–200 тысяч ₽ и выше;
- туры в отели 5* высокого уровня — от 250–260 тысяч ₽ и выше
- туры в отели 5* уровня Deluxe — от 350 тысяч ₽ и выше, иногда стоимость путёвки может превышать 1 миллион ₽.
Все перечисленные туры рассчитаны на неделю проживания для двоих человек.