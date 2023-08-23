На крыше мира: путешествие в Непал

Рассказываем о том, что посмотреть в этой южноазиатской стране.

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Понятно, что в Непал едут в первую очередь ради треков. Ведь большую часть страны занимают Гималаи, высочайшая горная система земли. Благодаря этому Непал получил название «крыша мира».

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Но здесь много других развлечений, на которыене хватит и месяца.

Для начала — небольшой экскурс в историю. За то, что сегодня Непал принимает туристов со всего мира, нужно сказать спасибо Борису Лисаневичу, бывшему артисту Русского балета Сергея Дягилева. В прошлом веке именно он помог вернуть трон непальскому королю Трибхувану, а потом стал уговаривать того разрешить иностранным туристам въезд в страну.

Так в Непале появился отель «Роял», позже — еще одна гостиница и пара ресторанов, где русская кухня была адаптирована под местную.

Про Бориса Лисаневича вам будут рассказывать много — практически любой гид обязательно помянет артиста добрым словом. Хотя когда вы попадаете в Катманду, можете поначалу изумиться: зачем сюда вообще едут туристы?

Шумный, пыльный, хаотичный, громкий и неуютный: таким может показаться город человеку неподготовленному. Поэтому лучше сразу уединиться в одном из храмов, коих здесь множество. Или же отправиться в Национальный ботанический сад, настоящий оазис спокойствия и умиротворения.

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Из храмов обязательно стоит посмотреть Сваямбунатх, который еще на зывают Обезьяньим храмом. Учтите, что придется долго подниматься по лестнице из трехсот шестидесяти пяти ступенек — по числу дней в году. Считается, когда вы одолеете все, очистите свою карму. Но будьте осторожны: на лестнице полно наглых обезьян, они любят воровать у зазевавшихся туристов еду, солнцезащитные очки или воду. С ними лучше не вступать в контакт, а просто держаться подальше и прятать сумки, еду и украшения.

Считается, что Сваямбунатх — то самое место силы, которое каждый из нас должен посетить хотя бы раз в жизни. В самом центре храмового комплекса находится ступа Сваямбунатх, одна из самых священных в Непале. Название «сваямбунатх» переводится как «самовозникшая», поскольку считается, что ступа появилась здесь сама, без участия людей. Далай-лама VII уверяет, что она является источником счастья во всем мире.

Хотите своего личного счастья, вам к «Фонтану мира», который находится тут же, на территории храмового комплекса. Нужно кинуть внутрь фонтана денежку, если она упадет на небольшой диск в центре, будьте уверены: желание осуществится.

В другой части города находится еще одна святыня — ступа Боднатх. Это место — центр тибетского буддизма в Непале. Ступа считается одной из самых больших в мире и занесена ЮНЕСКО в список мирового наследия.

Важно: гулять вокруг ступы можно только по часовой стрелке. Если при этом вы будете раскручивать специальные молитвенные барабанчики, то сможете очистить карму и сознание.

Вид сверху

Туристической столицей Непала называют Покхару, это в двухстах километрах от Катманду. Поскольку дорога идет по горам, то добраться получится часов за шесть. Город находится на берегу озера Фева с захватывающим видом на горы. Здесь уже нет той суеты, что сносит с ног в Катманду, жизнь течет неспешно и размеренно. В Покхаре обычно останавливаются на пару дней — до или после трека по Гималаям. Хотя здесь много хиппи, осевших еще в прошлом столетии. Они в горы не ходят, просто живут своей коммуной. Так что атмосфера в Покхаре — примерно как на Гоа.

Жить лучше всего именно у Февы. По озеру можно покататься либо на деревянных аутентичных лодках, либо на каяках. Если получится доплыть до центра водоема, обнаружите маленький остров с самым известным местным индуистским храмом Tal Barahi Temple.

Лучший вид на Покхару открывается со ступы Мира Shanti Stupa. Но есть еще вариант посмотреть на город с высоты птичьего полета: полетать над Покхарой на параплане. Это считается практически обязательным пунктом программы всех туристов. Стоимость такого развлечения — около ста долларов за тридцатиминутный полет.

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Наш вам совет:

Национальная валюта — непальская рупия. Обменники есть почти везде. С собой лучше везти доллары, курс лучше, чем при обмене евро. Если после путешествия у вас остались рупии, их нужно обменять обратно: вывоз национальной валюты из страны запрещен.

Самый популярный трекинг-маршрут — кольцо вокруг горы Аннапурны, он занимает примерно две недели. Если времени не особо много, но хочется все равно побродить по горам, выбирайте трек Горепани — Пун Хилл. Его продолжительность обычно три-пять дней. Во время путешествия в горы следите за своим состоянием. Если почувствовали тошноту, головную боль, повышение пульса, уходите с маршрута и отдохните несколько часов в ближайшем гестхаусе. Или же спуститесь на пятьсот метров ниже и дождитесь улучшения самочувствия.

В Непале обязательно стоит купить вещи из кашемира. Лучше идти за покупками в специализированные лавки и на фабрики. На рынках велика вероятность приобрести подделку. Хотя справедливости ради нужно отметить, что и эти товары отличного качества, а стоят недорого — в районе десяти-пятнадцати долларов за шаль.

Также в Непале покупают поющие чаши, медные браслеты и вкуснейший высокогорный чай.

И Будда с нами

Еще одно место паломничества в Непале — деревушка Лумбини примерно в двухстах пятидесяти километрах от Катманду. Именно здесь, на границе с Индией, в VI–V веке до нашей эры появился на свет царевич Сиддхартха Гаутама, который позже стал Буддой. Точнее, раньше это была территория Индии, и лишь в 1856 году город стал непальским. Здесь Будда жил и воспитывался до двадцати девяти лет, лишь потом он ушел из замка, чтобы посвятить себя духовным поискам.

Спустя примерно двести лет индийский царь Ашока посетил эти места, построил в честь Будды ступу и воздвиг колонну, увенчанную капителью в виде лошади. Было это в 249 г. до н. э., однако спустя тысячелетие джунгли поглотили исторические постройки. Лишь в 1896 году ступа была обнаружена немецким археологом. И тогда постепенно Лумбини стал восстанавливаться.

В 2011 году город был признан «зоной особого развития», поэтому сегодня здесь идут активные реставрационные работы. Каждый квадратный метр считается священным, поэтому паломников в Лумбини очень много.

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Крокодилы-бегемоты

Ну и еще один адрес — уже для любителей сафари. Примерно в трех часах езды от Катманду располагается небольшая деревушка Саураха. Здесь находятся восточные ворота в национальный парк Читван, где водятся бенгальские тигры, носороги, гималайские медведи, обезьяны и олени. Можно заказать экотур в парк, но есть возможность наблюдать за индийскими носорогами в естественной среде или же покататься по джунглям на слонах.