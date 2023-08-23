Несколько причин посетить испанский город Ронда

Как сообщает ТУРИСТАС, многие испанцы с уверенностью отмечают, что город Ронда является сердцем страны. Он расположен на вершине горы и разделен ущельем. Путешественники рассказали о том, чем можно заняться в этом жарком городе.

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Конечно, здесь можно познакомиться с историей народов и их культурой. В IV веке до н. э. на его месте существовал город Арунда, который был построен еще кельтами, а во II веке город перешел во власть римлян, которые и заложили его основу в нынешнем месте.