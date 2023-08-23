Турист рассказал о неожиданных вопросах в Узбекистане

«Зарплаты в Узбекистане небольшие, поэтому они интересовались, как на этот счет обстоят дела в РФ, — добавил он. — Этот вопрос всегда ставил меня в тупик, так как они не уточняли никаких подробностей — ни сферу деятельности, ни профессию».