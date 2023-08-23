«Нам такое не видать». Россиянка — о Германии

Российская путешественница и блогер, поехавшая в Германию, восхитилась домами немцев и описала их фразой «нам такое не видать». Своим удивлением она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

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Автор публикации подчеркнула, что во дворах у местных жителей всегда чисто и аккуратно, даже если ежедневно опадают листья. Кроме того, по ее словам, благодаря «коллективной ответственности», немцы не создают визуальный шум вокруг своих домов и стараются строить их одинаковыми.

«В России дома чередуются: может стоять роскошный ухоженный особняк, а по соседству совершенно неопрятная территория, заросшая сорняками и травой. Таким образом, облик города и района меняется», — сравнила туристка.