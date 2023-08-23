Как глухая деревушка превратилась в место, где презирают бедных

Сен-Тропе — роскошный курорт на Лазурном побережье Франции — поражает высокими ценами, обилием фешенебельных бутиков, отелей, ресторанов и концентрацией знаменитостей, которых здесь можно встретить на каждом шагу.

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Сейчас Сен-Тропе выглядит так, будто он всегда только и делал, что принимал богатых туристов, которые желают померяться яхтами. Сложно представить, что долгое время это была невзрачная рыбацкая деревушка, жившая безмятежной жизнью.

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«Такого количества моделей я не видел никогда»

В конце 2022 года весь мир в очередной раз облетели провокационные снимки с 48-летним американским актером Леонардо Ди Каприо — на них кинозвезда в окружении молодых супермоделей развлекается на суперъяхте шведского миллиардера Эрнесто Бертарелли в Сен-Тропе. Как рассказал Голливуда, а также спортсмены, бизнесмены, арт-дилеры и прочая элита.

Подобные фотографии и новости из Сен-Тропе с участием разных знаменитостей появляются в интернете с завидной регулярностью и уже никого не удивляют. Даже в умах российского обывателя название курорта стало прочно ассоциироваться с тусовками, дорогими машинами и звездами еще в 2009 году — после выхода песни Тимати St.Tropez с незамысловатым текстом: «Я хочу, чтоб ты знал, как мы делаем это. Лазурный берег, море, лето, от заката до рассвета громко гуляем, шампанское в воздух, брат, залетаем». Однако такая слава у небольшого городка на Лазурном побережье была далеко не всегда.

Что было с Сен-Тропе до популярности

Изначально это место, основанное греками во втором веке до нашей эры, называлось Эраклея. Через несколько столетий рыбацкую деревню переименовали в Сен-Тропе благодаря одной легенде. Она гласит, что в первом веке во времена гонений на христиан император Нерон приказал казнить на территории современной Пизы местного жителя по имени Тропис (Трофим). Мужчина не захотел отрекаться от веры, за что и поплатился жизнью. Его тело положили в маленькую старую лодку и в сопровождении петуха и собаки отправили по Средиземному морю.

Спустя много дней странствий лодка причалила к берегам Эраклеи. Местные жители увидели, что тело казненного оказалось совершенно не тронуто. Трописа решили причислить к лику святых, а городок переименовать в Сен-Тропе — город святого Трофима. Несмотря на отдаленность от центра, маленькая рыбацкая деревня на юге Франции не раз оказывалась в центре мировых событий.

Сен-Тропе входил в состав пиратского эмирата Фраксинет, а также стал местом, которое посетила японская экспедиция во главе с самураем Хасэкурой Цунэнагой, что стало первым контактом в истории между японцами и французами. Во время франко-испанской войны в середине XVII века жители Сен-Тропе отбили атаку 22 испанских галеонов, а в 1944 году городок стал центром вторжения союзников на юг Франции в ходе операции «Драгун».

Как Брижит Бардо раскрутила деревушку

Популярность к Сен-Тропе пришла случайно. Все началось с того, что в 1887 году на своей лодке к берегам деревни причалил французский писатель Ги де Мопассан, а через пять лет шторм загнал туда яхту лидера неоимпрессионистов Поля Синьяка. Очарованный Сен-Тропе знаменитый художник купил там виллу и начал творить.

Его друзья-художники — Марке, Боннар, Матисс, Дерен, приезжавшие в гости на лето, тоже решили обзавестись своими домами. Постепенно в городке осели живописцы, потом слухи о превосходном климате Сен-Тропе дошли и до других представителей творческой элиты.

В 1920-е годы сюда наведывались парижские модельеры — Коко Шанель и Эльза Скиапарелли. Однако, даже став центром притяжения французской богемы, Сен-Тропе по-прежнему мало отличался от других рыбацких поселков страны.

Все изменилось в 1950-е годы. Кинематографистам удалось раскрутить Сен-Тропе до уровня мажорного курорта, места притяжения больших денег. Режиссер Роже Вадим приехал в городок, чтобы снять ленту «И Бог создал женщину» со своей женой Брижит Бардо в главной роли.

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Провинциальный Сен-Тропе с его маленькими узкими улочками и разноцветными домиками пришелся парижанке по вкусу. Чтобы увидеть Бардо, из французской столицы потянулась вереница представителей богемы, которые принялись скупать виллы. В городке стали появляться дома знаменитостей, фешенебельные отели и рестораны.

Еще большую популярность курорту принесли кинокомедии «Жандарм из Сен-Тропе» с Луи де Фюнесом в главной роли, а также фильм «Бассейн», в котором снимался Ален Делон.

В кадрах фильма «И Бог создал женщину» можно увидеть, каким был Сен-Тропе раньше.

Лежак за 350 тысяч и бронь стола за полмиллиона

Сейчас о прошлом Сен-Тропе практически ничего не напоминает. Среди множества белоснежных яхт сложно отыскать скромные рыбацкие лодки. «Яхт здесь больше, чем уберов», — шутят официанты местных заведений. Курортный город стал местом, где можно с легкостью спустить тысячи евро и встретить всех знаменитостей.

«Здесь хочется повесить на лоб камеру и ходить снимать все без остановки, потому что каждую секунду либо проедет что-то красивое, либо пройдет кто-то классный», — рассказывает туристка Ирена, не раз посещавшая Лазурный берег.

По ее словам, чтобы по-настоящему проникнуться духом Сен-Тропе, путешественникам лучше всего приезжать в разгар сезона — с июня по август.

Начиная с сентября, ряды роскошных судов у местных причалов заметно редеют.

«Из всех городов Французской Ривьеры — это самое тусовочное и дорогое место отдыха для настоящих снобов. Здесь десятки VIP-клубов и закрытых пляжных вечеринок, поэтому без кредитки премиум-класса здесь лучше даже не появляться», — дополняет жительница Парижа Милана.

И действительно, курорт оказался на пике своей славы, когда экстравагантность была гораздо почетнее экологичности, поэтому богачи сорили в Сен-Тропе деньгами направо и налево. Как рассказывают завсегдатаи пляжного клуба Nikki Beach, однажды они наблюдали, как из пролетавшего над заведением вертолета в бассейн посыпались лепестки роз — этим жестом один из миллиардеров решил сделать своей девушке предложение.

Nikki Beach — один из самых культовых клубов во всем Сен-Тропе. Считается, что именно с него пошла мода на так называемые бич-клабы. Здесь в 2003 году праздновала свой день рождения супермодель Наоми Кемпбелл, устроив грандиозную белую вечеринку, и именно сюда пришвартовывает свою яхту солист группы U2 Боно, чтобы заказать любимый суши-сет за 540 евро (55 тысяч рублей).

€3500 стоит аренда VIP-шезлонга в пляжном клубе Nikki Beach в Сен-Тропе

Другая легенда Сен-Тропе — клуб Le Club 55, расположенный на знаменитом пляже Пампелон, растянувшемся вдоль береговой линии на пять километров. Пляж усыпан дорогущими ресторанами и барами, но во времена съемок фильма «И Бог создал женщину» здесь не было практически ничего, кроме небольшой хижины, в которой местная жительница мадам де Кольмон готовила домашнюю еду для Брижит Бардо и съемочной группы. Именно с этой хижины началась история Le Club 55, который прославился как один из самых дорогих и роскошных клубов в мире.

Заведение всегда ломится от посетителей, поэтому на входе работает строгий фейсконтроль. Он распространяется даже на автомобили. Чтобы припарковаться возле клуба, недостаточно просто иметь Aston Martin или Porsche 911 — парковщики будут выбирать только самые редкие и уникальные машины, которые будут сочетаться друг с другом, создавая вау-эффект при въезде в Le Club 55. В свое время в культовом заведении отдыхали Джорджо Армани, Элтон Джон, Боно и Карл Лагерфельд.

Другие секции пляжа Пампелон также принадлежат отелям или VIP-клубам с платным входом. Один из них, Les caves du Roy, расположен в отеле «Библос», он работает свыше 40 лет, второй — VIP Room. В обоих заведениях строжайший фейсконтроль, дорогие коктейли и большая вероятность наткнуться на мировых знаменитостей или олигархов из списка Forbes. Бутылка шампанского может стоить здесь 30 тысяч евро, что, впрочем, не смущает тусующихся миллионеров и арабских шейхов.

Считается, что градус пафоса ниже в клубе Le Pigeonnier, популярном у местных клабберов, однако цены здесь тоже довольно высокие, рассказывает российская туристка Ирена.

«В Сен-Тропе даже в самом простом и маленьком заведении столы сервированы празднично, повсюду белые скатерти и красивые свежие цветы, а одно блюдо стоит от 150 евро», — поделилась путешественница.

Туристам в Сен-Тропе рекомендуют попробовать рыбный суп буйабес, салат месклан, оливково-анчоусовую пасту тапенаду, рататуй, омлет с трюфелями, мясное рагу доб провансаль. Популярные десерты — персиковый крамбл и тарт тропезьен, который очень полюбила Брижит Бардо во время съемок фильма.

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Изысканной кухней может похвастаться ресторан L’Auberge des Maures, который посещали Грета Гарбо, Чарли Чаплин и Брижит Бардо, и мишленовский ресторан Les Viviers du Pilon, который известен не только премиальными блюдами, но и захватывающим панорамным видом на залив Сен-Тропе.

Богач или мелкая сошка?

Но у роскошной жизни в Сен-Тропе есть и обратная, печальная сторона медали. Сегодня простолюдинам здесь в буквальном смысле не рады, и больше всего от этого страдают местные жители. Население Сен-Тропе составляет всего четыре тысячи человек. При этом ежегодно город принимает около шести миллионов туристов. В заведениях города привыкли к звездным посетителям и зачастую не хотят тратить время на тех, кто не может позволить себе огромных счетов.

Как сообщает газета Var-Matin, в разгар сезона некоторые рестораны начали проверять гостей по спискам и отклонять их бронь, если ранее они оставляли маленькие чаевые или заказывали блюда на небольшую сумму.

«По сути, мы оцениваем, богач вы или мелкая сошка», — пояснил один из сотрудников сферы гостеприимства, добавив, что туристам, которые не похожи на транжир, могут объявить, что свободных столиков в заведении нет до конца сентября.

Также в Var-Matin выяснили, что заведения Сен-Тропе стали устанавливать минимальную сумму для посещения, фильтруя потенциальных посетителей по их покупательским способностям.

«При бронировании вам говорят: "У нас есть столик только за 5000 евро (примерно 500 тысяч рублей)". Это нормально?» — рассказал газете один из клиентов.

Еще одна вопиющая история произошла с богатым итальянцем в августе — официант погнался за ним на парковку, посчитав чаевые размером в 500 евро, которые тот оставил, недостаточными и потребовав больше денег.

Другая теневая сторона сверкающей обертки Сен-Тропе — грабители.

«Здесь многие теряют бдительность. Об этом мало говорят, но виллы на побережье как грабили, так и продолжают грабить. У одной моей знакомой дом обворовали прямо во время обеда, когда в доме были гости. Другую подругу обокрали, а ее собаку убили, так что никаких теплых воспоминаний об этом курорте у меня нет», — жалуется Маргарита, недавно приехавшая из Сен-Тропе.

Россиянка провела на курорте с семьей несколько дней и осталась очень недовольна отдыхом.

Она добавила, что зачастую наводчиками для грабителей выступает сам персонал.

«Полицейские обычно ничего и никого не находят. Они только интересуются, есть ли трупы, и все. В последнее время воры стали использовать новейшие технологии — запускают дроны на территорию дома, который хотят ограбить. Так что если утром залетел беспилотник, к вечеру на участок могут влезть непрошеные гости», — пояснила Маргарита.

Зачем туда едет небогатый турист?

Тем не менее от желающих отдохнуть в одном из самых дорогих мест Французской Ривьеры нет отбоя. Не отталкивает их и то, что добраться на курорт непросто — железнодорожная ветка не доходит в город из-за особенностей рельефа, а общественный транспорт здесь не очень развит.

Как попасть в Сен-Тропе без яхты и личного водителя

Туристы могут добраться до Сен-Тропе на такси из Ниццы, столицы Лазурного берега, расположенной в 100 километрах от Сен-Тропе. Еще один вариант — на скоростном катере из Ниццы или мини-паромах из Гримо, Сен-Рафаэля и Сент-Максима

Летом на въезде в город в больших пробках томятся самые роскошные автомобили мира. Чтобы избежать столпотворения на дорогах, богатые туристы предпочитают добираться сюда на своих яхтах или вертолетах.

Так почему, несмотря на все препоны, толпы туристов все еще стремятся попасть в Сен-Тропе? В городе, конечно, есть свои достопримечательности.

«Те, кто хотят культурной программы, обычно осматривают старую часть города, где что ни дом, то маленькая легенда. Они отправляются в здание часовни XVI века Notre-Dame de l’Annonciade, где можно посмотреть полотна постимпрессионистов, которые творили в Сен-Тропе. Либо идут посмотреть на цитадель, которая спасла город от испанских завоевателей», — рассказывает экскурсовод Анна.

Поклонники французского кино также посещают специальный музей, в котором можно посмотреть личные вещи героини Брижит Бардо и Луи де Фюнеса. В Сен-Тропе есть и Дом бабочек, и несколько галерей современного искусства, которые тоже представляют интерес для путешественников.