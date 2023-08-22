Туристы все чаще встречают мошенников при оформлении виз в Индонезию

Министерство юстиции Индонезии предупредило о мошенниках, вымогающих у туристов деньги за «помощь в оформлении виз». На данный момент в ведомстве насчитали несколько десятков фейковых сайтов-клонов государственного портала.

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Жители многих стран, в том числе и России, могут получить туристическую визу по прилете на Бали. Однако параллельно существует сервис e-VOA, позволяющий заявителю заранее указать необходимую для въезда информацию на специальном сайте, оплатить сбор и получить въездной документ в электронном виде. Этим и пользуются злоумышленники.

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Как рассказал министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли, преступники создают веб-страницы, похожие на федеральный сервис, и под видом агентов предлагают туристам помощь в оформлении виз. При этом сама процедура подачи документов достаточно простая и путешественникам не составляет труда пройти ее самостоятельно. Но мошенники убеждают своих жертв, что без их содействия никак не обойтись. Естественно, помощь не бесплатная. За услугу могут попросить сумму, эквивалентную визовому сбору – 35 долларов, или даже больше.

Интересно, что существует два типа мошеннических схем. В первом случае якобы государственные агенты действительно помогут оформить визу, хотя и возьмут за это втридорога. Во втором – преступники просто не выходят на связь после получения требуемой суммы, а клиент остается без денег и визы.

«Существует множество веб-сайтов, которые утверждают, что помогают пользователям получить индонезийскую гостевую визу, оплатив посредническое обслуживание. Эти веб-сайты не одобрены правительством Индонезии и не связаны с ним. Поэтому мы не можем нести ответственность за любое неправомерное использование информации или отказ в обслуживании с их стороны», – заявил министр.