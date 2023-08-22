Туристка лишилась отпуска за 126 тысяч рублей из-за одного правила

Британская туристка запланировала отпуск в Испании за 1050 фунтов стерлингов (126 тысяч рублей) и не смогла уехать из-за одного малоизвестного правила для паспорта. Об этом сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что 28-летняя Кирсти Хоуз забронировала поездку с подругой через туркомпанию TUI и заранее оплатила все расходы. Однако уже в аэропорту девушке сообщили, что она не может попасть в Европу с просроченным паспортом, выданным более десяти лет назад. Такие правила действуют для британцев после выхода страны из Евросоюза.

Девушка расплакалась и заявила, что не знала об этом, однако в письме от TUI мелким шрифтом были прописаны все условия путешествия, в том числе сроки выдачи паспорта. Хоуз призналась, что очень ждала этой поездки, так как прошедший год стал для нее тяжелым. Тем не менее туркомпания и страховая не смогли помочь путешественнице, которая лишилась отдыха и денег.