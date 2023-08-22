Интерес российских туристов к Испании восстановился только на 14,5%

Отдел туризма посольства Испании в Москве отрапортовал, что количество российских туристов, посетивших королевство за первые шесть месяцев этого года, увеличилось на 73% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Всего за это время Испанию посетили 155 052 отдыхающих из России.

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Цифры, конечно, по меркам допандемийного периода незначительные: в 2019 году в Испании побывал 1 млн 163 тыс. 138 россиян. Таким образом, турпоток восстановился всего на 14,5%. Но и в сравнении с прошлым годом, когда количество поездок почти обнулилось, есть некий сдвиг.

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Туроператор PAC Group подтвердил, что в этом году у россиян появился интерес к Испании. «Да, действительно, мы видим всплеск спроса по сравнению с прошлым годом. Барселона, Майорка, Ибица – три главных лидера летнего сезона. Туристы любят Испанию, так как здесь можно сочетать пляжный отдых с экскурсиями и шопингом», – рассказала представитель компании.

Стоимость пакетного тура в пляжную Испанию сейчас высокая. Например, недельные туры на начало сентября на одного человека на Майорке начинаются от 3987 евро (421 тыс. руб.) в трехзвездочном отеле. Вылет из Москвы с двумя пересадками.

Тур в Барселону обойдется дешевле. Неделя в двухзвездочной гостинице будет стоит от 1751 евро (185 тыс. руб.) с вылетом из Москвы и одной пересадкой в Стамбуле.

Однако не нужно забывать, что краткосрочные визы в Испанию получают не только туристы. Отчасти позитивная статистика испанцев объясняется тем, что у россиян есть недвижимость на популярных испанских курортах. Кроме того, кто-то навещает родственников, едет по делам или въезжает в Испанию с целью попасть в другую страну.

Испания остается страной, которая довольно охотно выдает краткосрочные визы россиянам, наряду с Италией, Францией и Грецией. Однако сейчас появились сложности с получением виз. «В сезоне весна, июнь, июль визы давали хорошо, в августе же очень сложно поймать запись, а выдача растянулась до 6 недель», – пояснили в PAC Group.